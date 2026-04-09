El diputado de Morena, Ricardo Monreal, respondió a las críticas por la elección de los tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE); “no hay dados cargados”, afirma.

“Le aseguro que no habrá nada de dados cargados y que serán los mejor evaluados, según los exámenes que se están practicando”. Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados

Asimismo, Ricardo Monreal habló sobre el proceso para elegir a los tres consejeros del INE tras salida de Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera el pasado 4 de abril.

Agregó que este jueves 9 de abril darán resultados a los 369 aspirantes que llevaron a cabo un examen en San Lázaro, al cual continuará una segunda prueba de idoneidad.

Ricardo Monreal responde a críticas por presuntos “dados” cargados en elección de consejeros del INE

Ante señalamientos de aspirantes cercanos al oficialismo, Ricardo Monreal aseguró que no hay “dados” cargados y que el proceso para elegir a consejeros del INE será por evaluación.

Ricardo Monreal afirmó que todos los aspirantes señalados son profesionales con experiencia jurídica, además de que confía en el Comité de Evaluación de la Cámara de Diputados.

A su vez, agregó que pese a solicitud de entrevistas, no ha aceptado ninguna y no ha interactuado con ninguno de los aspirantes, o alguna otra intervención.

Será según los exámenes y pruebas distintas del proceso las que den con los resultados para los nuevos consejeros del INE, que Ricardo Monreal confía serán los mejores.

Partidos de oposición habían hecho el señalamiento de dados cargados en el proceso del INE, por lo cual se abstuvieron al proceso; sin embargo, Ricardo Monreal espera total transparencia.

No hay dados cargados para elegir a los tres nuevos consejeros del INE (Jorge Montaño vía X)

Ricardo Monreal explica lo que sigue en elección de consejeros del INE tras examen en San Lázaro

Ricardo Monreal habló sobre el proceso de elección de consejeros del INE que espera los resultados del examen que tuvo lugar en San Lázaro el lunes 6 de abril.

El 50% de los aspirantes con mejor evaluación continuarán a la siguiente fase del proceso y los resultados serían entregados este jueves 9 de abril, acorde con lo explicado por Ricardo Monreal.

Asimismo, sigue un segundo examen de idoneidad, realizado por el Comité de Evaluación de la Cámara de Diputados, para posteriormente comenzar con las entrevistas personales.

Para el 22 de abril, el Comité elaborará las quintetas con los mejores aspirantes, las cuales serán sometidas al Pleno y se elegirá con mayoría calificada a los nuevos consejeros del INE.