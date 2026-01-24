El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que el plan de videoseguridad no vigilará a consejeros, ya que su objetivo es modernizar y proteger una instalación de seguridad nacional.

Bajo ese argumento, el INE contrató a la empresa Verkada para concretar la instalación de 80 cámaras equipadas con inteligencia artificial en los ocho edificios que conforman la sede central, así como las 32 Juntas Locales.

Sin embargo, esta medida de seguridad ha despertado inconformidad entre consejeros, trabajadores y medios de comunicación en el INE, quienes denuncian presencia de hasta cuatro cámaras para una sala.

Consejeros del INE (Eduardo Díaz / sdpnoticias.com)

Plan de videoseguridad del INE incluye cámaras, torniquetes y plumas de acceso

Sobre las acusaciones de espionaje, el INE aclaró que las cámaras no tienen la capacidad de grabar conversaciones, únicamente podrán captar movimientos de las personas en los edificios.

No obstante, no se ha transparentado el costo de los equipos ni su instalación, pues ambos conceptos fueron declarados como reservados.

Hasta ahora, se sabe que el programa de seguridad del instituto también incluye:

Instalación de torniquetes en los edificios de la sede central

Plumas de acceso controlado en el estacionamiento

INE niega vigilancia a reporteros por instalación de cámaras

Las autoridades del INE sostienen que estas nuevas instalaciones responden a un plan para modernizar la seguridad del instituto, pues desde hace 15 años no ha habido una actualización de equipos.

Además, el vocero del INE, Sergio Uzeta, también defendió que esta es una institución de seguridad nacional, toda vez que es un recinto que realiza y organiza elecciones.

Por lo anterior, el vocero garantizó que los reporteros podrán seguir teniendo acceso a las instalaciones de manera regular , sin que se vigile o vulnere su trabajo periodístico.