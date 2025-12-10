Tras una votación unánime, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó la reforma para aumentar las penas por abuso sexual, con lo que la propuesta seguirá avanzando en el Congreso.

El proyecto de reforma que fue presentado por la senadora de Morena, Martha Lucía Micher Camarena, adiciona y deroga diversas disposiciones a un total de 17 ordenamientos legales federales.

Cámara se Senadores aprueba reforma para aumentar las penas por abuso sexual

La reforma para aumentar las penas por abuso sexual que presentó Malú Mícher de Morena, logró su primer avance en el Congreso al ser aprobada por la Cámara de Senadores.

Lo anterior debido a que el pleno del recinto legislativo la avaló con una votación unánime de 97 votos a favor, con lo cual fue turnada a la Cámara de Diputados para seguir con la ruta correspondiente.

Abuso sexual (Nino Caré / Pixabay)

De acuerdo con lo que se plantea en el proyecto, al adicionar y derogar varias disposiciones a distintos ordenamientos, se podrán aumentar las penas de abuso sexual de la siguiente manera:

Se aumenta de 3 a 7 años de cárcel

Se eleva la multa de 200 a 500 veces la Unidad de Medida Actualizada (UMAs)

Aunado a ello, en la reforma se establece que el concepto de consentimiento ya no podrá ser interpretado a partir de factores como el silencio, la pasividad o la falta de resistencia de la víctima.

De la misma forma, el proyecto que será discutido en los próximos días en San Lázaro, alude a la homologación del delito de abuso sexual en todo México, además de que se perseguirá de oficio.

Senadoras resaltan relevancia de reforma para aumentar las penas por abuso sexual

A lo largo de la discusión en el pleno sobre la reforma para aumentar las penas por abuso sexual, senadoras de las distintas bancadas resaltaron la relevancia de la misma.

Al respecto, la autora de la propuesta, Malú Micher, indicó que se busca incorporar enfoques de igualdad sustantiva, de no discriminación, perspectiva de género, derechos humanos y debida diligencia.

Por su parte, María de Jesús Marmolejo del PAN afirmó que el proyecto consolida a la Secretaría de las Mujeres como una institución de rango ministerial y capacidad real de coordinación e interlocución.

En tanto, Carolina Viggiano del PRI dijo que avanzar hacia la armonización de las 17 normativas, permitirá que se concrete la reforma sobre igualdad sustantiva avalada en noviembre de 2024.

Finalmente, Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano confió en que a partir de la reforma se consiga una integración de las mujeres en campos de desarrollo como el deporte, la ciencia, el arte y la cultura.