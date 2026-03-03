Comuneros de Santa María Chimalapa, Oaxaca, retuvieron al titular de la Procuraduría Agraria Nacional, Víctor Suárez Carrera, tras una asamblea sobre litigios agrarios en territorio zoque.

La comunidad exige una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum luego de inconformidades por fallos judiciales que favorecieron a ejidos chiapanecos y plantean la expropiación de más de 2 mil hectáreas.

Autoridades locales denuncian invasiones de ganaderos y pérdida de cobertura forestal, mientras la retención recuerda episodios similares ocurridos en años recientes.

Comuneros de Santa María Chimalapa retienen a Víctor Suárez Carrera tras revés agrario

La retención ocurre tras dos derrotas en tribunales agrarios relacionadas con los juicios 3035/2017 y 321/2018 promovidos ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 22.

El 22 de noviembre de 2024, el Tribunal Unitario Agrario falló a favor de los ejidos chiapanecos, decisión que fue apelada ante el Tribunal Superior Agrario.

Víctor Suárez Carrera (Gobierno de Mé)

El 18 de febrero de 2026, el Tribunal Superior Agrario confirmó la improcedencia por 3 votos contra 2 y planteó expropiar 2 mil 651 hectáreas.

Autoridades comunitarias sostienen que la resolución desconoce derechos indígenas y la sentencia de 2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La disputa se remonta a 1967, cuando se otorgaron 6 mil hectáreas al estado de Chiapas en territorio oaxaqueño.

Comuneros denuncian invasiones de ganaderos y talamontes, con pérdida estimada de 50 mil hectáreas de cobertura forestal.

No es la primera retención; en 2023, Jesús Romero López permaneció bajo arraigo comunitario en circunstancias similares.