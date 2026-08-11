La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que Claudia Sheinbaum debe destrabar el reglamento de la Ley de Pesca Sostenible, que está pausado desde Felipe Calderón.

El amparo 100/2026 fue presentado por pescadores de Veracruz cuya ponente, la ministra Yasmín Esquivel, por posible omisión que podría contrariar la Constitución.

Y es que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables establecía que Felipe Calderón debía presentar un reglamento en un máximo de seis meses, acorde con sus transitorios.

Sin embargo, el plazo venció en abril de 2008 y ni Felipe Calderón ni ningún presidente posterior lo emitió, pese a los 18 años que han pasado.

SCJN pide a Claudia Sheinbaum emitir reglamento de la Ley de Pesca Sostenible

Con mayoría de seis votos, la SCJN dio un plazo de 180 días a Claudia Sheinbaum para emitir un Reglamento para la Ley General de Pesca Sustentable pendiente desde Felipe Calderón.

El reclamo de los pescadores es que en 18 años, no se ha propuesto el reglamento a la Ley de Pesca Sustentable por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Por lo mismo, la SCJN señaló como inconstitucional la omisión, como explicó Yasmín Esquivel, quien añadió que se estarían violentando los Derechos Humanos:

Medio ambiente sano

Identidad y subsistencia

Seguridad alimentaria

El amparo fue presentado en 2023 por pescadores de Veracruz es contra el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.

Ya que por mayoría se sobreseyó el juicio de amparo para los pescadores de Veracruz, ya que bajo su consideración, no había omisión pese a los 15 años sin reglamento.

SCJN pide a Sheinbaum destrabar ley de pesca sostenible pendiente desde Calderón (Captura de pantalla)

SCJN: así fue la discusión del Pleno sobre la omisión de Felipe Calderón en Ley de Pesca

La discusión en el Pleno de la SCJN comenzó con Yasmín Esquivel, quien reiteró la omisión debido a que la Ley de Pesca Sustentable no es autosuficiente y requiere del reglamento.

La mayoría de los ministros -como demostraron en el sentido de su voto-, estuvieron de acuerdo, referente a que la demora de casi 20 años compromete los derechos.

Sin embargo, la ministra María Estela Ríos González presentó su voto en contra, ya que la omisión no ha generado una afectación concreta a los derechos de los pescadores.