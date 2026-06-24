En distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) en donde se esperan celebraciones por el partido México vs Chequia, colectivos, madres buscadoras y familiares de desaparecidos mantienen protestas.

Hasta el momento se ven protestas en Paseo de la Reforma y Monumento a la Revolución, en donde fueron instaladas pantallas para el partido; sin embargo, también se espera movilización en el Estadio Banorte.

En las protestas que se llevaron a cabo en el Monumento a la Revolución, las madres buscadoras modificaron el Cielito Lindo, con referencia a su labor para encontrar a los 135 mil 114 desaparecidos en México.

“Por todos los rincones, cielito lindo, vamos buscando. Cruzando mares y tierras, cielito lindo, nunca parando”. Madres buscadoras

Protesta por desaparecidos (Cuartoscuro / Fernando Carranza García)

Familias de desaparecidos protestan en CDMX previo al partido México vs Chequia

En los distintos puntos que esperan concentración para ver el partido México vs Chequia, los familiares de desaparecidos protestaron junto a lonas y fichas de búsqueda en pro de visibilizar su lucha.

Madres buscadoras modificaron la letra de Cielito Lindo para la protesta en el Monumento a la Revolución, “con una foto en las manos, nunca soltando” fueron algunos versos que agregaron a la icónica canción.

Tal como declararon las madres buscadoras con su Cielito Lindo, se busca que la misma emoción por el México vs Chequia y el nacionalismo demostrado, también se lleve a la búsqueda de los desaparecidos.

Protestas por desaparecidos previo al México vs Chequia (Captura de pantalla)

La canción Cielito Lindo es una de las melodías que más se escuchan durante un Mundial, característica de México, por lo que los colectivos de búsqueda intentan visibilizar la crisis de desaparecidos.

Por su parte, en la Glorieta de los Desaparecidos los familiares organizaron una cascarita de protesta y por la memoria en contra del olvido, tras colocar nuevamente sus fichas de búsqueda.

En el Ángel de la Independencia también se concentraron familias de desaparecidos, quienes pegaron sus mantas y fichas en las vallas que se instalaron alrededor del Ángel de la Independencia.

Y desde la estación Textitlán del Tren Ligero, un colectivo de búsqueda también protesta por sus desaparecidos y buscará avanzar a las inmediaciones del Estadio Banorte.