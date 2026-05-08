La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) manifestó su rechazo ante la propuesta de recorte del calendario escolar 2025-2026 anunciado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A través de una misiva dirigida a Mario Delgado, la organización califica de irresponsable y arbitraria la decisión de adelantar el fin de clases motivado aparentemente por el Mundial 2026 y las altas temperaturas.

La UNPF rechaza propuesta de Mario Delgado de recortar el calendario escolar

En una carta, la UNPF mostró su descontento por la propuesta de la SEP de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio.

UNPF arremete contra Mario Delgado por recortar el calendario escolar (@azucenau / X )

Argumentan que esto agrava el rezago educativo en el país y reduce drásticamente los días de clase efectivos.

La carta exige la revocación inmediata de la medida, solicitando además los estudios técnicos que la sustentan y una lista de las alternativas descartadas.

Calificó esta medida como un “grave error”, pues consideran que recortar el calendario puede implicar la pérdida de entre cinco y siete semanas completas de clases a estudiantes que requieren mayor inversión de tiempo.

Esto luego de que la SEP informó que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el 5 de junio para escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior en todo el país.

Las labores administrativas terminaran el 12 de junio, mientras que el siguiente ciclo escolar iniciara oficialmente el 31 de agosto.

Esta medida ha generado críticas de docentes y padres de familia, especialmente por el impacto que podría tener en el tiempo efectivo de enseñanza.

La UNPF argumenta que la educación no puede sacrificarse por el Mundial 2026

La UNPF critica que se utilicen factores como el clima o eventos deportivos para reducir el tiempo de enseñanza, lo cual consideran una falta de compromiso con la niñez.

Argumentó que la educación no debe de sacrificarse por un evento deportivo que solo se desarrollará en algunas sedes del país.

Puntualizó que las altas temperaturas no son una novedad y existen soluciones reales sin tener que sacrificar el calendario completo como horarios escalonados, infraestructura temporal, apoyo tecnológico y suspensión focalizada por zona.

Además, demanda la instalación de una mesa de trabajo tripartita para rectificar el rumbo y garantizar la transparencia en la planeación académica.

De no recibir una respuesta satisfactoria, los padres de familia advierten sobre el inicio de acciones legales para proteger el derecho a la educación de millones de estudiantes.