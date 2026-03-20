Como parte del paro nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), este jueves 20 de marzo de 2026 se alistan diversas protestas en la Ciudad de México (CDMX), principalmente en Afores ubicadas sobre Paseo de la Reforma y en el Ángel de la Independencia.

La CNTE advirtió que del 18 al 20 de marzo realizaría bloqueos, marchas y manifestaciones tanto en la CDMX como en estados como Oaxaca y Chiapas, como parte de sus exigencias al Gobierno federal.

Entre sus principales demandas se encuentra la eliminación del sistema de pensiones basado en Afores, por lo que las protestas se concentrarán en estas instituciones financieras.

Afores dónde habrá protestas de la CNTE hoy en CDMX

De acuerdo con la agenda de la CNTE, estas son las Afores donde habrá manifestaciones este viernes 20 de marzo, todas a partir de las 09:00 horas en Paseo de la Reforma:

Afore MetLife (Principal) con la Sección VII Chiapas en Reforma 265

Afore XXI Banorte con las Secciones IX, X, XI y LX del Área Metropolitana en Reforma 489

Afore Profuturo con laSección XIV Guerrero en Reforma 114

Afore Inbursa con la Sección XXXIV Zacatecas y otros contingentes en Reforma 505

Afore Sura con la Sección XXII sectores Ciudad Estatales en Reforma 222

Citibanamex Afore con la Sección XXII sectores periferia en Reforma 381

Afore Azteca con la Sección XXII regiones en Reforma 381

Además de las protestas frente a Afores, se prevé una movilización que partirá del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, donde los manifestantes planean levantar el plantón instalado en días previos.

CNTE advierte que regresará con más protestas a CDMX

La secretaria general de la Sección 18 en Michoacán, Eva Hinojosa, advirtió que la CNTE podría regresar a la capital con mayor fuerza en entrevista para Ciro Gómez Leyva por Radio Fórmula.

Aunque este 20 de marzo concluye el paro de 72 horas, los trabajadores de la educación no descartan retomar movilizaciones hasta lograr una mesa de diálogo directa con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Nosotros hoy cerramos este paro de 72 horas al término de la acción que se va a llevar el día de hoy central y vamos a regresar a nuestros estados. Vamos a continuar con un brigadeo permanente de acumulación de fuerza para poder llegar a retomar la jornada de lucha, la huelga nacional que quedó recesada para poder exigir y que se nos resuelvan las demandas (...) vamos a regresar con acumulación de fuerza, quiere decir que vamos a regresar con miles de compañeros a exigir, ya no pedir, a exigir que la presidenta de la república se siente con los trabajadores de todo el país” Eva Hinojosa, secretaria general de la Sección 18 en Michoacán

Pese a que se desconocen las fechas en las que la CNTE pueda volver a la CDMX aseguran que lo harán con el apoyo de más compañeros.