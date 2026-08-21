La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que amaneció con gripa y fiebre por lo que no se presentará a la conferencia mañanera del 21 de agosto de 2026.

En su lugar estará la secretaria de Gobernación: Rosa Icela Rodríguez.

Claudia Sheinbaum (Claudia Sheinbaum/X)

La presidenta pidió a la ciudadanía no perderse la conferencia ya que se hablará de arqueología, por lo que también asistirá Joel Omar Vázquez, titular del INAH.

Asimismo, aseguró que su enfermedad no es grave por lo que el 22 de agosto retomará sus actividades.

Sheinbaum se ausenta de la mañanera por gripa y fiebre

Claudia Sheinbaum compartió en redes sociales que este viernes 21 de agosto no encabezará la conferencia mañanera debido a que amaneció con síntomas de gripa, tos e incluso fiebre.

“Les informo que amanecí con gripa muy fuerte, tos y fiebre; no es nada grave, pero los médicos me han recomendado reposo” Claudia Sheinbaum

La presidenta resaltó que, aunque no es enfermedad grave, sus médico le recomendaron mantener reposo este viernes.

Asimismo, señaló que está segura que retomará sus actividades normales el sábado 22 de agosto y, en su ausencia de la mañanera, envió un “abrazo cariñoso a la distancia” al pueblo de México.

Claudia Sheinbaum pide no perderse la mañanera del 21 de agosto

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la ciudadanía no perderse la conferencia mañanera del 21 de agosto que encabezará Rosa Icela Rodríguez.

Claudia Sheinbaum adelantó que el tema de este viernes la secretaria de Gobernación y el director general del INAH hablarán sobre los descubrimientos arqueológicos que se han registrado en México.