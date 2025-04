La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estrenó una nuevo intro para la Mañanera del Pueblo; esto para celebrar que con su triunfo en las elecciones México 2024 “llegamos todas”.

Hoy lunes 28 de abril, al arranque de la conferencia mañanera en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum presentó una animación que será la nueva introducción de sus exposiciones y series de preguntas y respuestas en Palacio Nacional.

La autoría de esta nueva intro es de la animadora María Tabares, y se trata de un metraje similar al que utilizó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) partir de julio de 2024. Es decir, casi al finalizar su sexenio.

Hoy 28 de abril, Claudia Sheinbaum presentó una animación hecha por la artista María Tabares que servirá como intro de la Mañanera del Pueblo; “no llego sola, llegamos todas”, destacó la presidenta de México al lanzar este metraje también en sus redes sociales.

En el video de 01:15 minutos, una figura animada de Claudia Sheinbaum avanza desde el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) hacia las instalaciones de Palacio Nacional; esto en compañía del personal distintas instituciones, incluido el Ejército Mexicano y distintas Secretarías.

Al llegar al recinto de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum recibe el Bastón de Mando por parte de representantes de pueblos indígenas al compás de música tradicional.

Cabe recordar que el video que hizo la animadora María Tabares para las conferencias mañaneras de AMLO tiene un contenido similar al de Claudia Sheinbaum, en el que el expresidente hace un recorrido desde el Zócalo de la CDMX hacia Palacio Nacional.

Sin embargo, la frase “llegamos todas” no fue dicha por Claudia Sheinbaum por primera vez hoy lunes 28 de abril, sino que se trató de parte del discurso de su toma de posesión de gobierno, el pasado 1 de octubre de 2024.

“Hoy quiero reconocer no solo a las heroínas de la patria sino también a todas las heroínas anónimas”, manifestó Claudia Sheinbaum en el recinto de San Lázaro:

“Llegan las que pudieron alzar la voz y las que no lo hicieron. Llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas. Llegan las indígenas, las trabajadoras del hogar que salen de sus pueblo para apoyarnos a todas las demás. Las bisabuelas que no aprendieron a leer y escribir porque la escuela no era para niñas. Llegan nuestras tías que encontraron en su soledad la manera de ser fuertes. A las mujeres anónimas, las heroínas anónimas, que desde su hogar, las calles o sus lugares de trabajo, lucharon por ver este momento. Llegan nuestras madres que nos dieron la vida y después volvieron a dárnoslo todo. Nuestras hermanas que desde su historia lograron salir adelante y emanciparse. Llegan nuestras amigas y compañeras. Llegan nuestras hijas hermosas y valientes y llegan nuestras nietas. Llegan ellas, las que soñaron con la posibilidad de que algún día no importaría si naciéramos siendo mujeres u hombres. Podemos realizar sueños y deseos sin que nuestro sexo determine nuestro destino. Llegan ellas, todas ellas, que nos pensaron libres y felices”.

Claudia Sheinbaum