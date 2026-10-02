Durante este mes de octubre de 2026, los registros y vinculaciones para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro estarán limitados.

“El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro no abrirá la Plataforma este mes de octubre” STPS

Así lo informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) por medio de una ficha informativa en la que explicó que la suspensión de registros y vinculaciones se aplica como parte de una “estrategia de focalización”.

Ante la situación, la STPS llamó a los jóvenes interesados en inscribirse en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro a permanecer atentos a la información oficial que se emita durante las siguientes semanas.

STPS limita en octubre registros y vinculaciones a Jóvenes Construyendo el Futuro

El programa social lanzado en 2018, Jóvenes Construyendo el Futuro que busca beneficiar a medio millón de jóvenes, suspenderá sus vinculaciones y registros durante este mes de octubre.

Al respecto, la STPS señaló en su ficha informativa que la limitación a los procesos de inscripción se pone en marcha como parte de una “estrategia de focalización”

Ante ello, explico que a lo largo de octubre no se va a abrirla Plataforma, por lo que resaltó que se dará a conocer de manera oportuna el próximo periodo de vinculaciones.

jóvenes construyendo el futuro (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

Paso a paso cómo registrarte en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Al informar sobre la suspensión de los registros y vinculaciones al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la STPS pidió que quienes estén interesados estén atentos a la información oficial que se emita.

Entretanto, te contamos que para realizar el registro en el programa que otorga 9 mil 582 pesos al mes, debes realizar los siguientes pasos para vincularte en algún centro de trabajo:

Accede al portal oficial en jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx y selecciona la opción para registrarte como Aprendiz

Completa el formulario con tu CURP, correo electrónico y teléfono para obtener tu folio de registro, usuario y contraseña temporal

Inicia sesión en la plataforma y llena los datos

Sube tu identificación oficial por ambos lados, comprobante de domicilio reciente y la foto con el código QR generado por la página

Elige tus áreas de interés laboral dentro del catálogo

Ubica en el mapa de la plataforma los centros de trabajo con vacantes abiertas y selecciona la empresa o taller de tu preferencia

Contacta al representante del centro de trabajo para agendar una entrevista

Espera a que el centro de trabajo confirme tu aceptación en el sistema

Revisa periódicamente tu perfil para conocer la fecha y lugar donde deberás acudir a recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar

Cabe destacar que para poder realizar la inscripción, debes tener entre 18 y 29 años, no estar estudiando ni trabajando, y contar con CURP, INE vigente, así como comprobante de domicilio.