Claudia Sheinbaum, presidenta de México, retó durante su conferencia mañanera al PAN, Morena y otros partidos a crear sus espacios de réplica.

Esto en medio de las solicitudes del partido del PAN a tener derecho de réplica durante la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum, a lo que sin más la mandataria dijo que:

“Pues que den su conferencia de prensa, hay puede haber una buena réplica”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, Sheinbaum apuntó que el PAN, Morena y otros partidos pueden crear fácilmente sus espacios de réplica, pues tiene acceso a las redes y los recursos públicos para hacerlo, pues son servidores con este medios.

“Ellos tiene acceso a los medios, a las redes, son funcionarios públicos, porque pertenecer a la Cámara de Diputados ó Senadores, al ser funcionario público de un partido, pues utilizas recurso públicos, al utilizarlos por ser un servidor, tiene accesos a las redes y a los medios pueden convocarlos a través de sus fracciones”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

#ÚLTIMAHORA | @Claudiashein respondió a legisladores del PAN que solicitaron derecho de réplica en la mañanera.



“Si quieren derecho de réplica, que hagan su conferencia de prensa”, dijo la presidenta, al señalar que los legisladores tienen acceso a los medios de comunicación.… pic.twitter.com/8LsDDMS5YJ — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) August 13, 2026

Sheinbaum insiste que todos pueden hacer una mañanera pero “tiene su chiste”

Tras asegurar que el derecho de réplica puede ser expuesto por el PAN, Morena y otros partidos creando sus propios espacios, tales como su conferencia de todos los días, la presidente Sheinbaum insistió que hacer una mañanera “tiene su chiste”.

“Todos pueden hacer el mismo ejercicio, tiene su chiste sostener todos los días una conferencia de prensa”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Con ello, Sheinbaum explicó que realizar la conferencia mañanera se trata de “un ejercicios de información de debate público, de ideas, de acciones y de información permanente de la que se hace en el gobierno”.

Así como Sheinbaum dejó en claro que seguirá informando al pueblo de México a través de las conferencias mañaneras, pues el debate público siempre se da, así como su propio derecho de réplica, debido a las noticias falsas.