Este miércoles 8 de octubre, los mexicanos de la Flotilla Global Sumud que fueron liberados por Israel, llegaron al país, y la presidenta Claudia Sheinbaum podría reunirse con ellos.

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum de 63 años de edad, se le preguntó si es que se reuniría con los mexicanos de la Florilla Global Sumud que llegaron hoy al país.

Claudia Sheinbaum revela sí se reunirá con los mexicanos recién llegados de la Flotilla Global Sumud

Después de que se le preguntara a Claudia Sheinbaum sobre si se reuniría con los mexicanos de la Florilla Global Sumud que fueron liberados por Israel, ella aseguró que el gobierno asumirá los gastos de traslado.

Además reveló que si los mexicanos liberados por Israel solicitan que Claudia Sheinbaum los reciba, entonces lo hará:

“Si ellos solicitan que los reciba, los recibo pero hasta ahora no han hecho una solicitud para poderme ver” Claudia Sheinbaum

Asimismo, Claudia Sheinbaum reveló que el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente de 74 años de edad, fue quien los recibió.

Ya que “el canciller estuvo atento todo el tiempo y en contacto con ellos”, esto a través del embajador de México en Israel para su repatriación.

Asimismo, Claudia Sheinbaum reveló que, afortunadamente, los mexicanos liberados por Israel de la Flotilla Global Sumud ya estaban en territorio mexicano.

Cabe recordar que fueron un total de seis mexicanos los liberados por Israel de la Flotilla Global Sumud, un movimiento internacional que llevaba ayuda humanitaria a Gaza.

Y tras su retención y posterior liberación, los mexicanos fueron llevados a Amán, Jordania, donde iniciaron su proceso de repatriación hacia México acompañados por diplomáticos.