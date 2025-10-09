Tras su llegada al país, los mexicanos de la Flotilla Global Sumud dieron sus primeras declaraciones y acusaron que Israel realizó montajes y hundimientos de barcos para fingir un rescate.

La mañana del miércoles 8 de octubre, los seis mexicanos que viajaban en la Flotilla Global Sumud llegaron a México después de varios días detenidos en Israel.

Previo a su deportación, los mexicanos habían acusado maltrato de parte de Israel, quienes consideraron terroristas a todos los integrantes de la Flotilla que intentaban llegar a la Franja de Gaza.

Mexicanos liberados por Israel tras participar en la Flotilla Global Sumud, regresan a casa (SRE)

Mexicanos acusan montajes al momento de su detención de parte de Israel

Fue en entrevista con Pamela Cerdeira que dos mexicanos de la Flotilla dieron su versión sobre la detención de Israel, con la afirmación de que realizaron montajes en los que fingieron “rescates”.

Acorde con lo dicho por Sol González y Diego Vázquez Galindo, mexicanos, viajaban en diferentes barcos de la Flotilla, por lo que los acontecimiento variaron.

Sin embargo, en el caso de Diego Vázquez Galindo, él señaló que el ejército de Israel llegó fuertemente armado y fingió darles agua para que fueran fotografiados.

Añade que su embarcación fue interceptada después por un buque de guerra, cuyos integrantes provocaron el hundimiento de su velero para después llamar a un barco de rescate.

Israel realizó un ‘simulacro de intervención’ de la Flotilla, afirman mexicanos

En el caso de Sol González, afirmó que un día antes se llevó a cabo un simulacro de intervención de parte de Israel y medios locales dieron la noticia de que fueron interceptados.

Al momento de su detención, Israel rodeó los dos barcos líderes de manera inicial, para posteriormente amenazarlos verbalmente, asimismo, el ejército les rocío agua que simulaba el gas lacrimógeno.

Al respecto, Diego Vázquez señaló que Israel los apuntó con sus armas y los empujaban sin violentarlos, ya que las relaciones diplomáticas estaban en riesgo en este caso.

Y afirmó que fueron llamados como terroristas de parte del ministro de Defensa de Israel, Ben-Gvir, además de confirmar las agresiones a Greta Thunberg ya denunciadas.