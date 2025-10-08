Los seis mexicanos integrantes de la Flotilla Global Sumud, detenidos y expulsados por Israel, ya aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México (AICM) la mañana de este miércoles 8 de octubre. Se trata de :

Sol González Eguía Ernesto Ledesma Arronte Arlín Medrano Guzmán Carlos Pérez Osorio Diego Vázquez Galindo Laura Alejandra Vélez Ruíz Gaitán

Los mexicanos viajaron desde Estambul, Turquía, en un vuelo directo de Turkish Airlines acompañados por el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, luego de intentar llevar ayuda humanitaria a Gaza como parte de las manifestaciones por la libertad de Palestina.

¡Ya están aquí! Mexicanos que se encontraban secuestrados en Israel llegan a México.



📹 Andrea Meraz pic.twitter.com/b5Ok7YRzqU — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 8, 2025

Inicialmente, los seis mexicanos fueron expulsados a Jordania y luego viajaron a Turquía para acudir directamente a la CDMX, donde los esperan familiares, amigos y autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Familiares llegan a recibir a 6 mexicanos al AICM con cantos por libertad de Palestina

Hasta el AICM se han presentado amigos, familiares y medios de comunicación quienes esperan la salida de por la puerta E3 de la Terminal 1.

Desde ahí se han escuchado cantos por la libertad de Palestina y visto banderas, así como la prenda típica kufiya.

“Free, free, Palestine”, “Viva Palestina”, “La flotilla sí me representa”, “Viva, viva, viva la flotilla”, han sido algunos cantos de los que manifestantes.