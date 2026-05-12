La fotógrafa y activista mexicana Abril Rojas denunció actos de tortura y malos tratos por parte del Ejército de Israel contra integrantes de la Flotilla Global Sumud, que llevaba ayuda humanitaria a Gaza.

Abril Rojas declaró que luego de la detención de la Flotilla Global Sumud, el 29 de abril, las 175 personas que iban a bordo fueron sometidas a hacinamiento y privación de agua y alimentos.

Ejército de Israel habría torturado a activistas de Flotilla Sumud, denuncia Abril Rojas

En el intento de llevar ayuda humanitaria a Gaza, la Flotilla Global Sumud fue interceptada por el Ejército de Israel pese a que se encontraba en aguas internacionales, cerca de Grecia.

Ejército de Israel habría torturado a activistas de Flotilla Sumud, denuncia Abril Rojas (David Adler vía X)

De acuerdo con el testimonio de Abril Rojas, el grupo de activistas fue víctima de tortura por parte del Ejército de Israel, ya que se les golpeó, usaron de gases irritantes, y los privaron de agua y alimentos.

Abril Rojas denunció que los tuvieron en un “campo de concentración flotante”, pues tras ser interceptados fueron sometidos a condiciones extremas como estar sin abrigo y mojados o expuestos al calor intenso.

La activista destacó que al menos 37 personas necesitaron atención médica tras el operativo, además de que Saif Abukeshek y Thiago Ávila, permanecieron detenidos en Israel bajo condiciones de “tortura psicológica y física”.

Autoridades de Israel han rechazado que las acusaciones de Abril Rojas y otros activistas sean ciertas, argumentando que los trataron conforme a estándares internacionales.

Tras regresar a México, Abril Rojas convocó a manifestaciones de apoyo a Palestina y exigió que el gobierno mexicano condene las acciones de Israel y solicite protección para los activistas involucrados.