Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México rechaza que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo califique situación en Gaza como ‘genocidio’.

Las declaraciones de la embajadora de Israel en México, ocurren en medio de la firma de la primera fase primera fase del acuerdo con Hamás para un cese al fuego en Gaza y una liberación de los rehenes israelíes.

Previo, Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México rechazó las últimas declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en la que se posicionaba en contra de este conflicto bélico que han calificado al rededor del mundo como genocidio.

Embajadora de Israel en México rechaza que Sheinbaum califique situación en Gaza como ‘genocidio’; asegura que han tratado de minimizar víctimas palestinas

En entrevista por Radio Fórmula con Ciro Gómez Leyva, Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México rechazó que la presidenta Claudia Sheinbaum califique situación en Gaza como ‘genocidio’.

Lo anterior ante el cuestionamiento de que si las últimas declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum de este conflicto se trataba de un genocidio o no.

Por su parte Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México afirmó que su país ha hecho “todo lo que ha podido para minimizar los números de víctimas palestinas”.

“Negamos completamente de que Israel esta cometiendo un genocidio, es una definición que no tiene nada que ver con la realidad. Israel ha hecho todo lo que ha podido para minimizar los números de víctimas palestinas” Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México

Incluso recordó las medidas que ha tomado Israel para evitar muertes palestinas como avisar a la población civil las zonas donde habría ataques.

Negó además las acusaciones de que Israel haya provocado una situación de hambruna hacia los palestinos, así como de que haya impedido la llegada de la ayuda humanitaria.

Agregó que en acciones de Israel también ha electrificado zonas de Gaza y saneado líneas de agua para que lleguen estos servicios a la población palestina que esta afectada por la guerra.

Por ello es que la embajadora de Israel en México negó que las acciones israelíes sean un genocidio hacia Gaza.