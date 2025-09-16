Ricardo Salinas Pliego no quiere perder el foco ni siquiera durante las fiestas patrias, debido a que en pleno 15 de septiembre, el empresario lanzó su propio Grito de Independencia.

Fue a través de un video que compartió en sus redes sociales que el multimillonario lanzó un mensaje en el que se mantuvo firme en su postura crítica contra el gobierno.

Lo anterior debido a que en el que se trató de su propio Grito de Independencia, Ricardo Salinas Pliego sentenció sin más miramientos que “México está mal” por culpa del gobierno.

Ricardo Salinas Pliego (Cuartoscuro )

Ricardo Salinas Pliego lanzó su propio Grito de Independencia con este mensaje

En medio de los rumores sobre sus supuestas intenciones de buscar la presidencia de la República, el polémico empresario Ricardo Salinas Pliego lanzó su propio Grito de Independencia.

Se trata de un video que publicó en X, en el que haciendo referencia a las tradicionales ceremonias de Grito de Independencia que realizan las autoridades electas, el multimillonario mandó un mensaje.

Acompañado de su esposa María Laura Medina y rodeado de la bandera de México y un estandarte de la virgen de Guadalupe, Ricardo Salinas Pliego criticó al gobierno al afirmar que por su culpa el país está mal.

¿Tú qué vas a escoger? ¿De qué lado quieres estar? ¿Quieres estar del lado de la vida o de la muerte?, ¿de la propiedad o del despojo?, ¿de la libertad o de la esclavitud?, ¿de la verdad o de la mentira?



Hay que escoger un lado. pic.twitter.com/VrkDEohHPQ — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) September 16, 2025

En su crítica, el dueño de TV Azteca y Grupo Elektra aseveró que desde el gobierno se solapa “la criminal violencia” y una “corrupción desbocada” que aseguró, asedia a México todos los días.

Tras aseverar que el estado en el que se encuentra el país “nunca se había visto antes, el empresario pidió a la ciudadanía no irse con ”la finta" de los festejos que se realizarán con motivo del Grito de Independencia.

Ante ello, Ricardo Salinas Pliego dijo que este es el momento de “decir basta” y elegir si se está a favor de la vida, la propiedad y la libertad, es decir de la ideología conservadora que él defiende.

Ricardo Salinas Pliego pidió sumarse a su llamado para “hacer la diferencia”

En su propio Grito de Independencia que compartió en redes sociales, Ricardo Salinas Pliego convocó a sumarse a la “resistencia” y dar lo que en voz de su esposa, es una “batalla cultural”.

En el video que difundió el empresario, su esposa Ana Laura Medina dijo que no solo lo acompaña, sino que asume su responsabilidad como ciudadana para “hacer la diferencia” en lo que está en sus manos.

En ese sentido, Ana Laura Medina pidió multiplicar su llamado al cambio, pues destacó que si cada uno de quienes siguen a Ricardo Salinas Pliego influyen en otras 10 personas, generarán una ola “imparable”.

En torno a ello, Ricardo Salinas Pliego pidió que el mensaje “retumbe por todos lados”, pues dijo que un “México libre no se entrega” y un México en paz se defiende, tras lo cual lanzó 3 “viva México”.