Claudia Sheinbaum reveló sus planes para esta Semana Santa, días en los que se quedará en Ciudad de México (CDMX) aunque, afirmó, también descansará un poco.

“Ahora en Semana Santa, decidí con Jesús, mi esposo, que nos íbamos a quedar aquí en la Ciudad de México”. Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de México

Mediante un video en redes sociales, Claudia Sheinbaum señaló que acordó con su esposo Jesús María Tarriba quedarse en CDMX y pasar tiempo juntos, así como con su familia.

En este tenor, Claudia Sheinbaum expresó sus deseos de que los mexicanos pasen buenas vacaciones de Semana Santa, en convivencia con su familia.

Claudia Sheinbaum revela sus planes para Semana Santa

En un video en el que comparte un momento con un gatito de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum mencionó sus planes de quedarse en CDMX estos días de Semana Santa, entre actividades y descanso.

Tal como afirmó Claudia Sheinbaum aprovechará los cuatro días de la Semana Santa para visitar a su hijo Rodrigo Ímaz Alarcón, así como a su nieto Pablo.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum también planeará algunas actividades, como las conferencias mañaneras de todo el mes de abril, sin mencionar otras acciones en cuestiones legislativas.

Referente a las conferencias mañaneras, Claudia Sheinbaum informó con anterioridad que este Jueves y Viernes Santo -2 y 3 de abril respectivamente- no se llevarían a cabo, para dar descanso a su equipo de comunicación.

Claudia Sheinbaum desea buenas vacaciones de Semana Santa

En su mensaje, Claudia Sheinbaum también deseó unas buenas vacaciones de Semana Santa para los mexicanos, llenos de amor en familia y que estos próximos cuatro días sean de convivencia.

Las vacaciones de Semana Santa en México son una tradición cultural debido a que, pese a ser un país laico, el catolicismo es la religión predominante, con un 78% de católicos en el país.

Por lo mismo y aunque Jueves y Viernes Santo no son días feriados, debido a las vacaciones de los estudiantes, que en nivel básico van del 30 de marzo al 10 de abril, muchos aprovechan para salir de la ciudad.