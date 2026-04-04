En plenos días de vacaciones por Semana Santa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum compartió con su esposo Jesús María Tarriba una caminata.

Por lo que Sheinbaum presumió este momento de relajación con su esposo Jesús María Tarriba con una foto en su red social de Instagram.

Sheinbaum y su esposo Jesús María Tarriba comparten caminata sabatina

A través de una publicación en la red social Instagram, la mandataria, Claudia Sheinbaum y su esposo Jesús María Tarriba compartieron foto de caminata en pleno Sábado Santo.

Donde Sheinbaum expresó haber disfrutado de la naturaleza con su esposo, así como envió los mejores deseos a la población de México en estos días de asueto.

“Una mañana de caminata con Jesús disfrutando la naturaleza. Mis mejores deseos a todas las mexicanas y mexicanos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum disfruta de vacaciones por Semana Santa en la CDMX

Ante los días de vacaciones por Semana Santa, la presidenta Sheinbaum disfrutará de ellos en la CDMX.

Pues junto a Jesús María Tarriba, Sheinbaum dijo que se quedarían en la Ciudad de México, para disfrutar de un tiempo en familia.

La mandataria Sheinbaum precisó que visitará a su hijo, Rodrigo Imaz Sheinbaum, y a su pequeño nieto, además de tomarse un tiempo de descanso.

Aunque Sheinbaum si trabajará un poco, pues planeará las conferencias mañaneras, así como algunos otros pendientes por sacar.