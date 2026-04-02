Durante las vacaciones de Semana Santa se espera una derrama económica millonaria proveniente del turismo que sale de la Ciudad de México (CDMX).

Durante este periodo vacacional se esperan alrededor de 55 mil millones de pesos en derrama económica.

Semana Santa dejará 55 mil millones de pesos en derrama económica

De acuerdo con la Secretaría de Turismo federal, durante las vacaciones de Semana Santa el país recibirá una derrama económica de más de 55 mil millones de pesos.

Asimismo, se prevé la llegada de 4.03 millones de turistas en los principales destinos del país.

Esto representa un crecimiento en el turismo en el país de 2.6%, respecto a los 3.93 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

En este sentido, se estima una ocupación hotelera promedio de 63.85%; sin embargo, estados como Veracruz esperan hasta el 100% de la ocupación entre el jueves y el domingo de Semana Santa.

CDMX lidera turismo urbano en vacaciones de Semana Santa

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, la CDMX lidera el turismo urbano durante las vacaciones de Semana Santa, con más de 458 mil turistas proyectados, esto seguida de:

Guadalajara: más de 152 mil

Monterrey: más de 141 mil

Puebla: más de 134 mil

Asimismo, se contempla que la mayoría de los turistas que salen de la capital se dirijan a playas como: