En plena crisis de recursos hídricos en la capital, las autoridades de la CDMX reforzarán las sanciones contra quienes desperdicien agua durante el Sábado de Gloria.

Aunque la tradición de arrojar agua a vecinos y transeúntes ha sido parte de la cultura popular, hoy se considera un riesgo para el abastecimiento.

El artículo 110 de la Ley de Derecho al Acceso al Agua establece multas de hasta 35 mil pesos para usuarios domésticos y hasta 351 mil para comercios, además de arrestos y trabajo comunitario.

Sábado de Gloria (Especial / Internet)

CDMX sancionará a usuarios domésticos y comercios si desperdician agua en Sábado de Gloria

El artículo 110 de la Ley de Derecho al Acceso al Agua de CDMX establece las multas tanto a usuarios domésticos, como comercios, por desperdicio; las cuales aplican todos los días, no solo en Sábado de Gloria.

En el caso actual se menciona el Sábado de Gloria, porque es una de las fechas donde se tiende a desperdiciar agua en CDMX, algo que se busca evitar con las multas.

Aclarado esto, las multas por desperdicio de agua en CDMX son las siguientes:

Usuarios domésticos (casas particulares o departamentos): De 100 a 300 UMAs; alrededor de 11 mil a 35 mil pesos.

Usuarios no domésticos (comercios e industria): De 1000 a 3000 UMAs; la multa máxima sería de unos 351 mil pesos.

Desperdiciar agua en Sábado de Gloria también implicaría arrestos en CDMX

Además de las multas mencionadas, el desperdicio de agua en CDMX, sea en Sábado de Gloria o en algún otro día del año, implicaría arrestos para los infractores.

Quienes sean descubiertos desperdiciando agua en Sábado de Gloria, podrían enfrentar un arresto de entre 13 a 24 horas, además de 6 a 12 horas de trabajo comunitario.

Finalmente las autoridades piden a la población que denuncien a las personas que desperdicien agua durante la Semana Santa, así como en cualquier otra fecha.

Señalando igualmente que el cuidado del agua en la capital depende de todos los ciudadanos, así como de las autoridades en función, con el fin de evitar que la crisis se agrave.