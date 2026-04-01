Con motivo de la Semana Santa, autoridades aplicarán la Ley Seca en la CDMX, por lo cual ya informaron sobre las fechas, alcaldías en las que estará activas y las multas a imponer.

De acuerdo con lo informado por el gobierno capitalino, la medida implica la prohibición de la distribución, venta, compra y consumo de bebidas alcohólicas en las zonas donde se active.

Te contamos todos los detalles sobre la activación de la Ley Seca en la CDMX debido a la Semana Santa.

Ley Seca por Semana Santa (Michelle rojas)

Ley Seca en CDMX por Semana Santa se aplicará en estas alcaldías y estas serán las multas

Al informar sobre la activación de la Ley Seca en CDMX debido a la Semana Santa, el gobierno capitalino y las respectivas alcaldías señalaron que los territorios donde se aplicará serán los siguientes:

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Sobre las multas a quienes incurran en violaciones a la prohibición, se informó que los que sean sorprendidos bebiendo en la calle deberán pagar de 21 a 30 UMA; es decir, entre 2,375 y 3,394 pesos.

De la misma forma, se indicó que también se contemplan arrestos administrativos por periodos de entre 25 y 36 horas, así como trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

Ley seca en CDMX por Semana Santa (Cuartoscuro )

En estos días se aplicará la Ley Seca en CDMX por Semana Santa

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (CDMX) se publicó un acuerdo sobre la puesta en marcha de la Ley Seca en la capital del país, con motivo de la celebración de la Semana Santa.

En la publicación se explica que la medida estará vigente a partir del 2 de abril que corresponde al Jueves Santo, aunque el día de conclusión depende de la zona:

En Cuajimalpa la medida se extiende hasta el domingo 5 de abril

En el caso de la Gustavo A. Madero termina el viernes 3 de abril

En Iztapalapa también concluye el 3 de abril

En Magdalena Contreras se levantará el sábado 4 de abril

Cabe destacar que en todos los casos, la Ley Seca en CDMX con motivo de la Semana Santa comienza a las 00:00 horas y termina a las 23:59 horas del día que se haya establecido en la Gaceta Oficial.