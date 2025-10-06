Como “chismes”, así calificó la presidenta Claudia Sheinbaum las expresiones de que hizo un “corralito” a personajes de Morena como:

Tras su mitin por el primer año de gobierno en el zócalo capitalino, se recordó el episodio en el que ese grupo de políticos le hicieron un desaire en el evento masivo de marzo de 2025 mientras se tomaban una foto.

En esta ocasión, el grupo quedó tras las vallas y, en cambio, al frente se encontraron los gobernadores y gobernadoras quienes saludaron y abrazaron a Claudia Sheinbaum directamente.

No obstante, ante la comparativa, Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera de este 6 de octubre que no hay ningún mensaje en la forma en la que se designaron los lugares .

“Chismes… no tiene nada de malo cómo se acomoda la gente, no hay ningún mensaje”

¿Sheinbaum tomó distancia de morenistas por desaire… y escándalos?

Cabe recordar que el evento masivo anterior se debió al aplazamiento de medidas arancelarias por parte del gobierno de Donald Trump.

En estos meses y ante los escándalos por huachicol fiscal, los vínculos de Adán Augusto López Hernández con Hernán Bermúdez Requena, los viajes a Europa y Asia de morenistas, algunos señalan que Claudia Sheinbaum muestra distanciamiento con el grupo aunque no significa una ruptura.

Sheinbaum resalta que continua legado de AMLO pero destaca diferencias

En otros momentos, Claudia Sheibaum ha dicho que no dará el gusto a la oposición de romper con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que en Morena hay unidad.

No obstante, aunque en su mitin reconoció continuar con el legado de AMLO, en su documental resalta que no son la misma persona y que tienen formas distintas de gobernar.