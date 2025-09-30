Tales palabras las dijo alguien cuando vio en el tracking diario ClaudiaMetrics que ayer la aprobación de la presidenta de México era de 75.6%. Lo escuché en una charla informal.

¿Salmo 75:6? Pedí explicaciones a la persona citada —no doy a conocer su nombre porque, aclaró, “estoy muy a gusto sin participar en debates públicos”—. Me informó: “Eso aparece en la traducción de la Biblia de Reina-Valera”.

Enseguida me pidió abrir en mi celular Wikipedia: “La Reina-Valera es una de las traducciones de la Biblia al español más frecuentemente utilizadas entre los protestantes hispanohablantes. La actual Reina-Valera es el resultado de un conjunto de revisiones hechas por las Sociedades Bíblicas Unidas sobre una de las primeras traducciones al español: la Biblia del oso de 1569 hecha por Casiodoro de Reina, monje español convertido al protestantismo, quien utilizó el texto masorético para el Antiguo Testamento y el textus receptus para el Nuevo Testamento. Asimismo, Cipriano de Valera sacó la primera revisión en 1602”.

¿De qué habla el salmo 75:6 de Reina-Valera?

Porque ni de oriente ni de occidente, Ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez; A este humilla, y a aquel enaltece. Salmo 75:6

Entendí lo que se me había dicho acerca del salmo 75:6: “La autoridad para reconocer el valor de alguien no es humana, sino divina”.

Soy ateo, pero acepto que en política solo un proverbio es irrefutable: Vox Populi, Vox Dei . Su autor, según he leído, fue Robert Ferguson, un ministro presbiteriano escocés a quien, si no me equivoco apodaban El Conspirador.

Ciro Gómez Leyva dice en columna de hoy en Excélsior que la aprobación de Claudia Sheinbaum al llegar a su primer año de gobierno “supera en algo lo que marcó López Obrador en ese lapso, en unos 10 puntos el registro de Calderón y en 20 el de Peña Nieto”.

Gómez Leyva se quedó corto porque redondea a la baja el porcentaje de aprobación: habla de un promedio en las encuestas de 70 por ciento.

Si 70% supera, por ejemplo, “en unos 10 puntos el registro de Calderón”, entonces el dato de ClaudiaMetrics, que considero más preciso, supera en más de 15 puntos al del esposo de Margarita Zavala. Ya estanos hablamos de goleada.

Prácticamente todos los días del gobierno de Claudia la encuestadora MetricsMx ha medido su aprobación, altísima siempre: ayer de 75.6%, lo que llevó a alguien a recordar que el prestigio de quienes se dedican a la política solo lo da la verdadera divinidad, el pueblo.

Si algo ha sabido hacer Claudia Sheinbaum —entre numerosos hechos positivos que ha habido en su gobierno— es estar cerca de la gente sin haber sufrido el terrible daño que causa hubris, la enfermedad del poder, cuyos síntomas son el ego excesivo, el no aceptar la realidad como es y el desprecio al resto de la sociedad.

Si en un año Claudia no enfermó de hubris, ya no enfermará. El pueblo, que es Dios, lo reconoce y lo aprueba.