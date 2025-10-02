La presidenta del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luisa Alcalde, encabezó una celebración por el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en la que destacó que “se ha ganado la confianza, el respeto y el amor del pueblo”.

En ese sentido, resaltó los logros alcanzados por la presidenta Claudia Sheinbaum como:

Ampliación de los Programas para el Bienestar

Aumento al salario mínimo

Impulso al desarrollo y la infraestructura

Rescate de empresas del Estado como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Apertura de más y nuevos espacios educativos

Estrategia Nacional de Seguridad que ha permitido bajar los índices de violencia

Entre otras

“Se ha ganado el amor del pueblo”: Luisa Alcalde sobre Claudia Sheinbaum por primer año de gobierno (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Morena celebra 7 años en el gobierno

Morena no solo celebró el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum sino los siete años del partido en el gobierno.

En este sentido, Luisa Alcalde dijo que “la presidenta ha protegido el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador o solo de palabra, con hechos”.

Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo la promesa de continuar con el Segundo Piso de la Cuarta Transformación y por ello ha seguido impulsando un proyecto de nación que ha sido la esencia del movimiento.

Luis Alcalde destaca que Claudia Sheinbaum ha conducido el país con liderazgo

Luis Alcalde dijo que Claudia Sheinbaum ha conducido con del pías con liderazgo luego de que al inicio de su gestión hubieron muchos cuestionamientos de todo tipo.

Sobre todo destacó negociaciones y acciones de gobierno con cabeza fría, inteligencias, serenidad, respeto y confianza.

Morena destacó que AMLO y Claudia Sheinbaum han logrado sacar de la pobreza 13.4 millones de mexicanos y de ello a 1.7 por ciento sacarlos de la pobreza extrema.

También aseguraron que se ha transformado la vida publica de manera profunda, se ha erradicado la corrupción y la impunidad y separado el poder político del económico, además de atender las causa que generan la inseguridad.