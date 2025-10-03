Luisa María Alcalde se fue en contra de Claudio X.González por compartir un meme en el que compara a Claudia Sheinbaum con Gustavo Díaz Ordaz.

La dirigente nacional de Morena criticó las expresiones “ruines y misóginas” de quienes critican el gobierno de Claudia Sheinbaum y reiteró que hay “mucha presidenta”.

Luisa Alcalde señaló la comparación que hizo Claudio X. González contra Claudia Sheinbaum a través de un meme en el que se ve una imagen de Gustavo Díaz Ordaz con un peinado similar al de la presidenta, al que calificó como ruin y misógino.

La morenista resaltó que, mientras González calló durante los gobiernos corruptos y autoritarios, ahora compartía “absurdas comparaciones”.

Esto tras la publicación de Claudio X. González, donde se ve la imagen con la leyenda: “Autoritarismo en 1968, autoritarismo en 2025″.

meme de Claudio X. González (Captura de Pantalla)

Luisa Alcalde señaló que, pese a lo que busca hacer creer González, en México ahora “no se reprime al pueblo” y se garantizan las libertades incluso para quienes comparten mensajes ruines.

"Los que siempre apoyaron al PRIAN y callaron durante sus gobiernos autoritarios y corruptos ahora recurren a memes con absurdas comparaciones. En el México de hoy no se reprime al pueblo, se garantizan las libertades incluso de aquellos que recurren a expresiones ruines y misóginas" Luisa Alcalde

Las críticas del empresario se dan a días del mitin que organiza Claudia Sheinbaum para celebrar que cumplió un año como la primera presidenta de México.