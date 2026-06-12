Claudia Sheinbaum iniciará este viernes 12 de junio de 2026 una gira de trabajo por Colima, donde visitará los municipios de Villa de Álvarez y Manzanillo.

Tras concluir su conferencia mañanera en Palacio Nacional, se trasladará a Villa de Álvarez para entregar las Tarjetas de la Beca Rita Cetina en una escuela primaria.

Más tarde, en Manzanillo, colocará la primera piedra del nuevo Hospital Regional de Especialidades del IMSS.

La agenda continuará el sábado 13 de junio con más actividades en Colima.

Las actividades de Claudia Sheinbaum en su gira de trabajo por Colima

La presidenta Claudia Sheinbaum realizará este fin de semana una gira de trabajo por Colima, iniciando sus actividades el viernes 12 de junio tras realizar su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Una vez finalice sus labores en la Ciudad de México (CDMX), la titular del Ejecutivo nacional se trasladará a Villa de Álvarez, Colima.

Allí llevará a cabo la entrega de Tarjetas correspondientes a la Beca Rita Cetina, en una Escuela primera ubicada sobre la calle Almendro, colonia La Reserva, en punto de las 13:30 horas.

Posteriormente, la presidenta dará continuidad a su gira por Colima, trasladándose al puerto de Manzanillo.

En este municipio, Claudia Sheinbaum colocará la primera piedra del nuevo Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Esto será en el Hospital General de Zona, ubicado sobre el Boulevard Miguel de la Madrid, colonia Playa Azul Salagua, a las 17:00 horas.

Se espera que la agenda de trabajo de la presidenta Sheinbaum por Colima continúe el sábado 13 de junio, con otras actividades a realizar como parte de su visita a la entidad de occidente.