Claudia Sheinbaum arrancó este viernes 26 de junio su gira por Chiapas con un emotivo recibimiento en la entidad de Tapachula, donde se entregaron tarjetas del Banco del Bienestar para la Beca Rita Cetina.

Más tarde, a las 17:30 horas, la presidenta se trasladó a Tuxtla Chico para encabezar otro evento con motivo de la entrega del programa Pensión Mujeres Bienestar.

La agenda de Claudia Sheinbaum para el sábado en Chiapas

Para este sábado 27 de junio, Claudia Sheinbaum estará presente a las 11:00 horas en la inauguración de la planta de producción de moscas estériles del gusano barrenador en Metapa de Domínguez.

Después, alrededor de las 15:00 horas, la presidenta se trasladará a la asamblea con productores y técnicos de “El Maíz es la Raíz” en la localidad de Pijijiapan, Chiapas.

Claudia Sheinbaum inicia gira por Chiapas con recibimiento en Tapachula (Especial)

La agenda de Claudia Sheinbaum para el domingo en Chiapas

Para el domingo 28 de junio, a las 11:00 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum hará entrega de viviendas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Este evento forma parte de los programas federales para garantizar el acceso a un hogar digno y atender el rezago habitacional en el estado.

Claudia Sheinbaum regresaría el domingo a la CDMX

Se estima que Claudia Sheinbaum regresará a la Ciudad de México (CDMX) el domingo 28 de junio, una vez concluya sus actividades en Chiapas.