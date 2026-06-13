Claudia Sheinbaum y la gobernadora estatal, Indira Vizcaíno, revelaron un hallazgo geológico en Colima.

Durante su gira de trabajo por el estado de Colima, la presidenta mostró la belleza natural que se encontró en el tramo de La Salada durante las tareas de ampliación de la carretera Colima-Manzanillo.

Así revelaron Sheinbaum e Indira Vizcaíno hallazgo geológico en Colima

Vía redes sociales, Sheinbaum reveló junto a Indira Vizcaíno, una belleza geológica que descubrió de camino de Villa de Álvarez a Manzanillo.

De acuerdo con la presidenta, al romper el cerro para ampliar a seis carriles la autopista se encontraron capas sedimentarias.

Es decir, que los cortes dejaron en evidencia unas majestuosas capas geológicas con múltiples tonalidades y colores.

“Estamos en Colima con Indira Vizcaíno, la gobernadora, y estamos haciendo la carretera que va de Colima a Manzanillo. Por aquí pasa muchísimo tráiler que viene del puerto de Manzanillo. Se está abriendo a seis carriles y al romper el cerro, miren lo que se encontró, una belleza geológica. Son capas sedimentarias o distintas capas geológicas de este estado que es tan rico”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Miren lo que encontramos de camino de Villa de Álvarez a Manzanillo, en Colima. pic.twitter.com/gAnNJPG6D5 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 12, 2026

Especialistas señalan que las estructuras son el fiel reflejo de miles de años de evolución geológica y de diversos procesos ocurridos durante miles de años para dar forma al paisaje.

Esto en la zona donde se trabaja para ampliar la carretera Colima-Manzanillo.

Durante la revelación del hallazgo geológico, Sheinbaum destacó la riqueza natural del estado.

Además de que puntualizó que en Colima se encuentra el volcán más activo de todo México .

Sheinbaum e Indira Vizcaíno revelan hallazgo geológico en Colima (@indira_vizcaino / Instagram)

Por su parte, Indira Vizcaíno celebró la presencia de Claudia Sheinbaum. La gobernadora de Colima declaró que estaba “muy contenta” de tener a la presidenta de visita en el estado.

Así como se dijo emocionada porque pueda “disfrutar de las bellezas naturales” que hay en Colima.