La presidenta Claudia Sheinbaum compartió sus condolencias ante el asesinato del activista pro Donald Trump, Charlie Kirk, ocurrido la tarde del 10 de septiembre.

Desde su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum aseveró que su gobierno está en contra de la violencia política y condenó el asesinato del activista.

Charlie Kirk se encontraba en una charla en Utah, cuando un hombre le disparó en el cuello, provocando su muerte en cuestión de segundos.

Claudia Sheinbaum condena ataque a Charlie Kirk y lamenta su muerte

Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias hacia la familia de Charlie Kirk, activista de derecha que estaba a favor del uso y venta de armas de fuego en Estados Unidos.

De acuerdo con la presidenta de México, su gobierno está en contra de cualquier violencia, sobre todo con la política, que en esta ocasión provocó la muerte de Kirk, de 31 años de edad, frente a miles de personas.

“Lamentar este suceso que hubo en los Estados Unidos, de este activista, esta persona, el activista Charlie Kirk, que también estamos totalmente en contra de cualquier violencia y particularmente la violencia política”, señaló Claudia Sheinbaum.

Asimismo, reiteró “nuestra condena a actos de este tipo”, que ocasionó la muerte violenta de un activista político, quien se expresaba a favor del presidente Donald Trump.

Charlie Kirk murió en ataque directo; responsable se encuentra prófugo

Charlie Kirk, activista pro Donald Trump se encontraba en la Universidad de Utah Valley el miércoles 10 de septiembre, cuando, mientras respondía preguntas, alguien le disparó.

El hecho fue captado en video, donde se pudo observar el momento del impacto y la reacción de Charlie Kirk, quien murió por el disparo que recibió.

Si bien por el homicidio se detuvo a dos sospechosos, ambos han sido liberados y, de acuerdo con el Buró de Investigación Federal (FBI), el responsable se mantiene prófugo de la justicia.

Hasta el momento se sabe que el disparo fue detonado a 108 metros de la víctima, por lo que se busca a un profesional en el manejo de armas de larga distancia.