A menos de 24 horas del homicidio de Charlie Kirk, se reportó una amenaza de bomba en la sede del Partido Demócrata en la ciudad de Washington D.C., en Estados Unidos.

La amenaza activó de inmediato un operativo de la Policía del Capitolio para la investigación del hecho; se desplegaron varias decenas de efectivos en la zona.

Asimismo, llamaron a la ciudadanía, así como a los trabajadores de dicha sede, a mantenerse alejados del lugar mientras se realiza la investigación.

Información en desarrollo…