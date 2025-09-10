Murió Charlie Kirk, activista y aliado de Donald Trump, tras resultar herido en un atentado en Utah, Estados Unidos, pero, ¿quién fue el responsable? Te decimos lo que se sabe del tirador.

El atentado tuvo lugar durante la participación de Charlie Kirk en un evento republicano en la Universidad Utah Valley, cuando una bala lo hirió en el cuello, como se observó en diversos videos.

Tras el disparo, Charlie Kirk fue hospitalizado sin embargo, no logró sobrevivir a la herida, como lo confirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus redes sociales, en donde condenó el atentado en Utah.

Charlie Kirk: ¿Quién fue el responsable del atentado en Utah? Esto se sabe

Aunque no se ha revelado su identidad, tanto el gobernador de Utah, Spencer Cox como el FBI confirmaron que fue detenido un sospechoso del atentado en Utah y asesino de Charlie Kirk.

Acorde con los videos de medios de comunicación, tras el atentado contra Charlie Kirk en Utah, agentes de seguridad comenzaron la búsqueda del responsable, aunque de momento no se ha dado con el tirador.

Asimismo, las autoridades del campus dijeron que estaban colaborando con la seguridad pública de Utah, así como el Departamento de Policía de Orem y el FBI, cuyos agentes ya estarían en la zona del atentado contra Charlie Kirk.

Esto fue dado a conocer tanto por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, como el director del FBI, Kash Patel, quien dio a conocer en redes sociales que siguen de cerca los informes sobre el tiroteo en Utah.

De manera inicial, la universidad había señalado que el presunto responsable del atentado en Utah contra Charlie Kirk había sido detenido, sin embargo, se confirmó su liberación horas más tarde.

Esto fue confirmado tanto por la universidad para Fox News como por el alcalde de Orem, Utah, David Young, quien no dio más detalles sobre la investigación del asesino de Charlie Kirk.

Hay un sospechoso de la muerte de Charlie Kirk detenido (Captura de pantalla)

Charlie Kirk: ¿Qué se sabe del tirador del atentado de Utah? Disparó desde una gran distancia

Acorde con la universidad de momento no confirmado por las autoridades, el tirador, responsable del tiroteo en Utah y asesino de Charlie Kirk disparó desde una distancia de 108 metros, por lo que se presume, sería un profesional.

Mientras que el comisionado de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, informó que el responsable de la muerte de Charlie Kirk vestía ropa oscura, tal como revelan las imágenes de las cámaras de seguridad.

En algunos videos de redes sociales, se observa a una persona en el techo, aunado a la imagen de un rifle en manos de elementos policiales, sin embargo, las autoridades no han confirmado la veracidad de ninguna.

El jefe de policía de la Universidad del Valle de Utah, Jeff Long confirmó que Charlie Kirk estaba en el área central del campus, una zona baja rodeada de edificios, lo que describió una “área de bolos”.

Las autoridades también confirmaron que en el evento en la Universidad del Valle de Utah había 3 mil personas, la mayoría se retiró en medio del caos y escoltada por guardias de seguridad, como confirmó la institución.