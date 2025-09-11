El Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó que ya identificó al asesino de Charlie Kirk, activista conservador cercano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En conferencia de prensa, el agente especial a cargo del FBI, Robert Bohls, dio a conocer que la agencia obtuvo imágenes del tirador, pero aclaró que, por ahora, no pueden dar detalles sobre el rostro del posible asesino del activista, dado que sigue siendo parte de la investigación.

Aunque adelantó que “en breve” publicará un video e imágenes del presunto responsable.

El FBI localizó el arma que se usó para el asesinato de Charlie Kirk

El FBI informó que localizó el arma que presuntamente habría usado el asesinato de Charlie Kirk.

Las autoridades informaron que hallaron un arma, un rifle de cerrojo de alta potencia, en un área boscosa cercana, por lo que presuntamente sería la que usó el responsable del asesinato de Kirk.

Al respecto, el agente especial Robert Bohls aseguró que el FBI está “agotando todos los recursos” para encontrar al tirador.

La agencia consideró que la comunidad no está en riesgo tras el asesinato del activista.

Kirk fue asesinado de un disparo en un evento de la Universidad del Valle de Utah, en Orem.

De manera preliminar, se dio a conocer que el disparo se habría realizado desde un tejado cercano, presuntamente dentro del campus universitario.

Lo que se sabe del tirador que mató a Charlie Kirk en atentado de Utah (Tess Crowley / AP)

Asesino de Charlie Kirk sería de edad universitaria; ya le sigan la pista

Por su parte, el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, reveló que el sospechoso “parece ser de edad universitaria”.

Detalló que el sospechoso simuló ser parte de la comunidad universitaria para pasar desapercibido previo al ataque.

Según las autoridades estadounidenses, hasta ahora han logrado algunos avances en la investigación y que incluso, han podido rastrear los movimientos del asesino cuando huía hacia el vecindario.

También han encontrado una “impresión de calzado” y “una huella de antebrazo”, que están siendo analizadas.