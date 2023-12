En evento, Claudia Sheinbaum dijo estar de acuerdo con Samuel García y lamenta el que hayan impuesto a un gobernador interino no afín a Movimiento Ciudadano.

Y es que en Nuevo León se vivió el desacuerdo, después de que Samuel García decidiera pedir licencia para contender por la candidatura presidencial en las elecciones 2024, a celebrarse el domingo 2 de junio.

Por lo que el Congreso de Nuevo León definió que el gobernador interino sería el entonces vicefiscal, Luis Enrique Orozco Suárez, quien iba a tomar posesión la madrugada del sábado 2 de diciembre.

Mediante su cuenta de X, Claudia Sheinbaum habló sobre la situación que se vivió en Nuevo León y declaró que el Congreso no debió imponer un gobernador interino no afín a Movimiento Ciudadano.

Considerando que era importante dar a conocer su opinión, señalando que es independientemente de estar de acuerdo con Samuel García o no en su intención de participar en las elecciones 2024.

Ante esto, Claudia Sheinbaum destacó que la decisión del encargado del estado es de las urnas, por lo que el Congreso quiso imponer a un gobernador interino contrario a Movimiento Ciudadano.

Explicando los dos casos en los que la pre candidata de Morena-PT-PVEM ha pedido licencia, Claudia Sheinbaum declaró que lo ideal es que se quedara no solamente alguien de Movimiento Ciudadano.

Sino también alguien cercano al gobierno de Samuel García, porque eso fue lo que decidió la voluntad popular en las elecciones de 2021.

Pese a las duras palabras de Mario Delgado hacia Samuel García en días recientes, el dirigente de Morena secundó a Claudia Sheinbaum, respecto que el Congreso de Nuevo León quiso imponer al gobernador interino.

De acuerdo con Mario Delgado, el Congreso de Nuevo León debió haber como gobernador interino a alguien de Movimiento Ciudadano, porque fueron quienes ganaron las elecciones en 2021.

Y en su opinión particular, no le gustó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), especialmente de último momento, ya que debería mantenerse ajena de decisiones políticas.

“Creo que el Congreso de Nuevo León debió de haber considerado una propuesta que viniera del partido que ganó las elecciones.

Y a mí en lo particular, no me gustó intervención de la Corte en último momento, me parece que la Corte debe mantenerse ajena de aquellas decisiones que tengan un sesgo político”.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena