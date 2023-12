Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León pareced haber renunciado a su candidatura a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano.

El gobernador iniciaría su licencia el sábado 2 de diciembre para comenzar con su precampaña rumbo a las elecciones 2024; sin embargo, al no aceptar la designación del gobernador interino, un juez ordenó que no abandonara el cargo hasta que se aclarara quién quedaría al frente de Nuevo León.

Durante la madrugada del sábado 2 de diciembre, Samuel García anunció a través del periódico oficial de Nuevo León su regreso como gobernador del estado.

Para el mediodía del sábado 2 de diciembre, Samuel García publicó el acuerdo en el que anuncia que ya no hará efectiva su licencia pues ya no participará en las elecciones 2024 como candidato de Movimiento Ciudadano.

Samuel García está impedido para continuar como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano debido a que según los tiempos oficiales debe separarse de su cargo al menos meses antes de las elecciones.

Samuel García anunció de manera oficial su reincorporación como gobernador de Nuevo León, así como el fin de sus aspiraciones presidenciales de la mano de Movimiento Ciudadano.

A través de un comunicado oficial informó que reasumió sus funciones como Gobernador Constitucional del Estado y resaltó que, como es su derecho, no hará efectiva la licencia para ausentarse por hasta 6 meses.

Asimismo, resaltó que decidió no participar en la contienda electoral para la presidencia de la República, por lo que no será parte del proceso de precampañas.

“Pongo del conocimiento de la ciudadanía del Estado de Nuevo León, que he reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado, y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República.

Samuel García