Claudia Sheinbaum, presidenta de México, presumió la confección de la banda presidencial que usará en el Grito de Independencia 2025.

En sus redes sociales, la presidenta de México compartió el detrás de cámaras de la confección de la banda presidencial, junto con su prueba de vestuario.

La banda presidencial se confeccionó desde la Sastrería de la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La confección de la banda presidencial de Claudia Sheinbaum para el Grito de Independencia 2025

En el video de poco más de 6 minutos de duración se ve a varias militares tomar medidas y pruebas a Claudia Sheinbaum para la confección ideal de la banda presidencial.

La presidenta Claudia Sheinbaum incluso les comparte que ya tiene una posibilidad de vestido que usará en su primer Grito de Independencia 2025.

Asimismo se ve el proceso de costura, planchado y prueba de la banda presidencial, un trabajo minucioso, delicado y con finos detalles.

Banda presidencial para el Grito de Independencia 2025 (Captada de video)

La banda presidencial tuvo 27 operaciones de costura en total, que incluye un bordado a mano del Escudo Nacional, un bordado a máquina del nombre de Claudia Sheinbaum y flecos canelones en los extremos.

Detrás de la confección estuvieron las siguientes soldados de la Sedena:

Sargento 2/o. Operario Laura Jocelyn Velázquez Cruz

Soldado Operario Evangelina Rentería de la Cruz

Soldado Operario Tonantzi Blancas Constantino

Claudia Sheinbaum adelanta detalles sobre El Grito de Independencia 2025

En su conferencia mañanera del 11 de septiembre, Claudia Sheinbaum habló sobre los detalles del que será su primer Grito de Independencia 2025.

La presidenta destacó que será la primera vez en toda la historia de México que una mujer dará El Grito el próximo 15 de septiembre 2025, razón por la que ha dedicado todo su compromiso con repetidos ensayos.

“Uno tiene que asumirlo responsablemente, lo que significa este acto para el pueblo de México”. Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum adelantó a principios de septiembre que con motivo del evento masivo en el Zócalo CDMX, invitará a La Arrolladora Banda El Limón para dar un concierto a todos los ciudadanos en el marco del Grito de Independencia 2025.