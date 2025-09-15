La noche de hoy 15 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hará historia al ser la primera mujer presidenta en dar el Grito de Independencia 2025 desde el balcón de Palacio Nacional.

Si no piensas ir al Zócalo CDMX, no te preocupes; hay varias formas de seguirlo en vivo por televisión e internet.

Te contamos las opciones donde puedes ver el Grito de Independencia.

¿Dónde ver el Grito de Independencia 2025 de Claudia Sheinbaum en vivo por televisión?

Diversos canales de televisión transmitirán el Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum en cadena nacional.

La transmisión del Grito de Independencia comenzará con la ceremonia oficial, seguirá con las tradicionales arengas y culminará con los fuegos artificiales.

Los canales de medios públicos de televisión que transmitirán el Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum son:

Canal 22

Canal 14

Canal 11

TV UNAM

Además, canales como N+, TV Azteca y Milenio ofrecerán una cobertura especial desde el Zócalo CDMX, con enlaces en vivo y programación dedicada a la noche mexicana.

Grito de Independencia en el Zócalo de la CDMX (Galo Cañas / Cuartoscuro)

¿Dónde ver el Grito de Independencia 2025 de Claudia Sheinbaum en vivo por internet?

El Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum también podrá ser seguido en vivo por internet, algunas de las opciones son:

redes oficiales del gobierno de México en YouTube, Facebook y X, donde se transmitirá en vivo el Grito de Independencia, sin cortes comerciales;

en YouTube, Facebook y X, donde se transmitirá en vivo el Grito de Independencia, sin cortes comerciales; Canal Once y Canal 22 también ofrecerán transmisión en línea desde sus páginas y canales de YouTube.

Cabe mencionar que tanto los canales de televisión y las señales por internet que transmitirán el Grito de Independencia también darán cobertura a las presentaciones musicales en el Zócalo capitalino, donde destacará la presencia de La Arrolladora Banda el Limón.

La noche mexicana también contará con la actuación especial del grupo musical Legado de Grandeza y de Alejandra Ávalos.

Y tú, ¿lo verás en pantalla o te lanzarás al Zócalo CDMX?