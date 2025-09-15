La presidenta Claudia Sheinbaum dará su primer Grito de Independencia 2025 este lunes 15 de septiembre desde la plancha del Zócalo CDMX.

El hecho de que sea el primer Grito de Independencia 2025 de una mujer presidenta ya es mucha novedad, destacó la mandataria mexicana durante la semana.

¿A qué hora será el Grito de Independencia 2025 de Claudia Sheinbaum? Para quienes no estarán de manera presente en el Zócalo CDMX este 15 de septiembre o se encuentran en algún punto del país podrán seguir diversas transmisiones tanto de televisión pública como televisión comercial para ver el Grito de Independencia 2025 programado a las 23:00 horas .

Concierto de La Arrolladora iniciará antes del Grito de Independencia 2025

Las celebraciones mexicanas por el Grito de Independencia 2025 de Claudia Sheinbaum van a iniciar horas antes y sun concierto está programado a las 20:00 horas.

Cabe recordar que desde esa hora va iniciar el concierto gratuito en el Zócalo CDMX de La Arrolladora Banda El Limón de don René Camacho.

También se van a presentar la cantante y actriz Alejandra Ávalos y el colectivo de músicos y cantautores Legado de Grandeza.

Grito de Independencia 2025: ciudadanos disfrutan fin de semana largo

Por ser un fin de semana largo, desde días anteriores ya se ha visto a turistas y ciudadanos de otros estados pasear por el Zócalo CDMX.

El alumbrado por el Grito de Independencia 2025 ha sido uno de los de los atractivos durante estos días en los que se ha comenzado a instalar los escenarios y las las vallas en el Zócalo CDMX, así como la el equipo para la transmisión de los festejos.

Se ha visto a asistentes en el centro de la CDMX con adornos alusivos a las fiestas patrias como patitos con plumas tricolores, penachos, banderas sombreros de charro, trajes tradicionales mexicanos y más.

Venta de artículos por el Grito de Independencia 2025 (Edmundo Morelos )

Incluso se ha visto música de mariachi en el Zócalo CDMX y motivos y objetos alusivos no solo a las fiestas patrias sino a la Cuarta Transformación como sombreros de “me canso ganso”.

Cabe recordar que este tipo de motivos también es probable que se vean durante el desfile cívico militar por el Grito de Independencia 2025 el 16 de septiembre que también va a encabezar la presidenta Claudia Sheinbaum a las 10:00 horas.