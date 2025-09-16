¡Viva las mujeres indígenas, migrantes y la dignidad del pueblo de México! fue la arenga que lanzó Claudia Sheinbaum en su primer grito de Independencia como presidenta de México.

Con este grito enmarcó la celebración número 215 del aniversario del grito de Independencia, siendo esta la primera vez que lo hace una mujer como presidenta de México.

Resalta que este 2025, primer grito de Independencia de Claudia Sheinbaum, fue declarado como el “Año de la Mujer Indígena” por su administración.

Grito de Independencia 2025: Esto dice la arenga completa de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dio su primer Grito de Independencia como presidenta de México, acompañada de su esposo Jesús María Tarriba, quien la acompañó hasta el balcón del Palacio Nacional.

Con la bandera en mano, Claudia Sheinbaum pronunció la siguiente arenga con motivo del 215 aniversario de la Independencia de México:

Mexicanas, Mexicanos

¡Viva La Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz Téllez Quirón!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Ignacio Allende!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Manuela Molina “La Capitana”!

¡Vivan Las Heroínas Anónimas!

¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria!

¡Vivan las mujeres indígenas!

¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la igualdad!

¡Viva la democracia!

¡Viva la justicia!

¡Viva México libre, independiente y soberano!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum (SDPNoticias)

Grito de Independencia 2025: Escolta de mujeres cadetes entregaron bandera a Claudia Sheinbaum

Una escolta conformada únicamente por mujeres cadetes del Heroico Colegio Militar hicieron entrega de la bandera de México a la presidenta Claudia Sheinbaum para el Grito de Independencia 2025.

Con esto se remarca lo dicho por la propia presidenta, quien ha resaltado que se trata de un gobierno para mujeres.

Escolta de mujeres cadetes entregó bandera a Claudia Sheinbaum (Captura)

Así se confeccionó la banda presidencial para el primer grito de Independencia de Claudia Sheinbaum

A través de sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum presumió cómo se confeccionó la banda presidencial que usó durante su primer Grito de Independencia este 2025

La presidenta de México compartió un video que revela el detrás de cámaras de la confección de la banda presidencial, además de una prueba de vestuario.

Y es que cabe resaltar que la banda presidencial se confeccionó desde la Sastrería de la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Fue así que en el video de poco más de 6 minutos de duración se ve a varias mujeres militares tomar medidas y realizar las pruebas a Claudia Sheinbaum para la confección de la banda presidencial perfecta a su medida.

En el video Claudia Sheinbaum incluso les compartió que ya tenía en mente el vestido que terminó usando esta noche en su primer Grito de Independencia 2025.

En la grabación también se puede apreciar el proceso de costura, planchado y prueba de la banda presidencial, un trabajo minucioso, delicado y con finos detalles que llevaron a cabo mujeres militares.

¿Qué artistas se presentaron hoy 15 de septiembre en el Zócalo de la CDMX por el Grito de Independencia?

Hoy lunes 15 de septiembre se llevó a cabo diversas presentaciones musicales en el Zócalo de la CDMX como parte de los festejos por el Grito de Independencia 2025.

La presentación estelar de las Fiestas Patrias 2025 corrió a cargo de La Arrolladora Banda El Limón, quienes amenizaron como los invitados principales de esta gran fiesta nacional en el Centro Histórico de la CDMX.

El evento del primer grito de Independencia de Claudia Sheinbaum también contó con la presencia de artistas invitados, mismos que fueron Alejandra Ávalos y el grupo Legado de Grandeza que amenizaron con su música.