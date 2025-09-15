Si quieres tener una celebración completa del Grito de Independencia 2025, no pueden faltar alguna de las 6 películas mexicanas que te vamos a recomendar.

Estas 6 películas mexicanas tiene como tema la guerra independentista, por ello son perfectas para el Grito de Independencia 2025.

¡Que Viva México! El Padre Morelos La Virgen que Forjó una Patria Mina, Viento y Libertad Hidalgo: La historia jamás contada Héroes verdaderos

¡Que Viva México!

La primer película que te recomendaremos para este Grito de Independencia 2025 es ¡Que Viva México! de 1932 dirigida por Eisenstein. No confundir con la película homónima de 2023 de Luis Estrada.

Se centra en la historia general de la Guerra de Independencia, desde el punto de vista de Miguel Hidalgo, contando con una gran manufactura para la época.

Se puede ver totalmente gratis en YouTube; aquí te la dejamos.

El Padre Morelos

La siguiente es El Padre Morelos de 1943, siendo igual una narración de la Guerra de Independencia; pero ahora con José María Morelos como el protagonista.

Nos presenta el “origen” de este héroe de la independencia, de cómo forjó su pensamiento, qué fue lo que le hizo entrar en el conflicto y su unión con Hidalgo.

Se puede ver completamente gratis en el Facebook de Miércoles Culturales FMVZ de la UMSNH .

El padre Morelos es una película mexicana de 1943 dirigida por Miguel Contreras Torres, que narra la historia de los años jóvenes de Morelos y su vida en Michoacán, así como sus amores y su conversión en cura. En 1798 José María Morelos, nuevo cura de Carácuaro, ayuda a los pobres y recibe la visita de su hijo y otros familiares. Explica esto contando su vida en una misa: fue huérfano de padre a los 10 años, se hizo arriero y se enamoró. Durante un viaje enfermó y no pudo ver nacer a su hijo, su mujer murió y no pudo casarse con ella. A los 26 años estudió y se hizo amigo del rector Miguel Hidalgo; luego se ordenó sacerdote. Tras contar esto, Morelos se entera de que Hidalgo ha proclamado la Independencia de México y se une a su causa con campesinos y otros hombres. Publicada por Miércoles Culturales FMVZ de la UMSNH en Miércoles, 28 de septiembre de 2022

La Virgen que Forjó una Patria

Guste o no, otro símbolo importante de la independencia es la Virgen de Guadalupe, por ello les recomendamos La Virgen que Forjó una Patria de 1942, dirigida por Julio Bracho.

Si bien en parte es un relato de la aparición de la virgen a Juan Diego, también muestra cómo es que esta se adentro en el inconsciente colectivo de los habitantes de la Nueva España y les dio un sentido de pertenencia en la independencia.

Se puede ver gratis en YouTube.

Mina, Viento de Libertad

Otra que les recomendamos es Mina, Viento de Libertad de 1977, centrada en Francisco Javier Mina, una de las figuras históricas pocas veces recordadas en la independencia.

La historia nos muestra cómo este hombre de origen español se convence de luchar por la independencia de la Nueva España, uniéndose a Morelos y siendo uno de sus mejores soldados.

La película está disponible en Amazon Prime Video.

Hidalgo: La historia jamás contada

Una de las películas más conocidas de la independencia es Hidalgo: La historia jamás contada de 2010, de Antonio Serrano.

Aunque en su estreno fue duramente criticada, con el tiempo se le ha valorado, principalmente porque presenta a un Hidalgo más humano, alejado del mito de la “historia oficial”.

Se puede ver en Amazon Prime Video.

Héroes verdaderos

También de 2010, y nuestra última recomendación, tenemos a Héroes verdaderos, una película animada sobre la Guerra de Independencia.

Presenta una historia original donde dos jóvenes de distintos estratos sociales de la Nueva España, se unen al conflicto encontrando similitudes en su pensamiento, todo enmarcando en las batallas icónicas del movimiento.

Se puede ver también en Amazon Prime Video.