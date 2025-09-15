Qué maravilla presenciar un acontecimiento histórico: una mujer, Claudia Sheinbaum hoy, 15 de septiembre, encabezará los festejos del 215 Aniversario de la Independencia de México.

Y sí, lo escribo con mucha emoción porque el camino para que la doctora Sheinbaum llegara a la Presidencia no ha sido fácil.

Desde su triunfo en las urnas, ha desafiado las expectativas en un país donde el machismo aún persiste. Su gestión, marcada por la continuidad de un régimen humanista como la 4T, ha ido dejando pasmados a quienes no creían en ella ni en los gobiernos morenistas, y a nivel internacional ha colocado a nuestra tierra en el escenario internacional.

“A México se le respeta”, ha dicho fuerte y claro la mandataria frente a las embestidas del iracundo Donald Trump y además ha defendido la soberanía nacional, manteniendo una economía estable frente a las presiones externas.

No lo podemos negar. Propios y extraños, simpatizantes y detractores, mexicanos y extranjeros, estamos atentos a lo que ocurrirá esta noche en el balcón de Palacio Nacional.

Queremos saber cómo irá vestida, cómo lucirá la banda presidencial.

La presidenta nos ha dado una probadita y nos mostró, a través de sus redes sociales, sobre el proceso de confección de la banda que lucirá hoy en la noche y que fue elaborada en la Sastrería de la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Sedena.

También hace unos días, en su conferencia matutina, Sheinbaum adelantó detalles sobre su primer Grito de Independencia, destacando que será la primera vez en la historia de México que una mujer liderará esta emblemática celebración, ondeando la bandera y tocando las campanas que nos recuerdan que somos libres.

Es importante recordar que Claudia Sheinbaum llega con un respaldo popular del 71%, lo que nos anticipa un festejo espectacular, en un México donde las mujeres nos hemos empoderado. Donde se escuchan las voces de nuestras indígenas, de nuestras madres, hijas, abuelas y ancestras. Llegamos todas, ha dicho la presidenta. Y coincido, pues nuestra voz se escucha cada vez más.

El Grito de hoy, desde el balcón de Palacio Nacional, será un momento significativo, un símbolo de inclusión y progreso en la historia de nuestro país, que pese a nuestras diferencias y dificultades, siempre nos une en un solo grito de emoción: ¡Viva México!