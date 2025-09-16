En varias partes del mundo ya celebraron el Grito de Independencia de México de este 2025, ya que los mexicanos no perdonan el festejo así no estén en el país.

La noche de este lunes 15 de septiembre, México celebra el inicio de su Independencia, emulando el Grito que dio inicio a la guerra en 1810, encabezado por la presidencia.

Sin embargo, el festejo se extiende, ya que acorde con el Instituto de Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 2020, hay al menos 12 millones 120 mil 633 connacionales en el extranjero.

Grito de Independencia de México es celebrado en todo el mundo este 2025

Como se mencionó, el Grito de Independencia de México es celebrado en todo el mundo, tanto en plazas, festejos en las embajadas y el encendido tricolor en varios monumentos.

Tal es el caso de Varsovia, en Polonia, en donde además de la fiesta por el Grito de Independencia, el puente Śląsko-Dąbrowski sobre el Río Vístula luce los tres colores de la bandera.

Mientras que en España, el embajador Quirino Ordaz Coppel encabezó el Grito de Independencia desde la Plaza de Chamberí, junto a un espectáculo de México Mágico y el Mariachi Sentimiento Mexicano.

Antes de eso, el 12 de septiembre, el Consulado de México en Frankfurt, Alemania, reunió a los mexicanos en el país para dar el Grito de Independencia, evento en el que estuvo la Sonora Santanera.

El grupo y cientos de mexicanos también se hicieron presentes en Londres, en donde el Grito de Independencia 2025 fue encabezado por la embajadora Josefa González.

Grito de Independencia en el mundo: Así se festeja (Embajada de México en España)

Grito de Independencia 2025 en Estados Unidos: Así será celebrado

En Estados Unidos, la organización de algunos festejos por el Grito de Independencia 2025 se vieron cancelados, como fue el caso de Chicago, Illinois, debido a las redadas de ICE.

Sin embargo, los consulados de San Diego y San Francisco mantuvieron el acto protocolario del Grito de Independencia en el transcurso del día, como compartieron en redes sociales.

Mientras que el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, dio el Grito de Independencia en la inauguración del consulado en Arkansas, el pasado 11 de septiembre.

Estados Unidos es el país con la comunidad de mexicanos más grande en el extranjero, tal como revelaron las cifras del Instituto de Mexicanos en el Exterior.