Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, cuenta por qué homenajeó a mujeres independentistas en su primer Grito de Independencia.

El pasado 15 de septiembre fue el primer Grito de Independencia de la primer mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el cuál destacó por el nombramiento de mujeres independentistas.

Por lo anterior es que la presidenta de México, explicó el motivo de estos nombramientos y cambios en la arenga del Grito de Independencia desde su conferencia mañanera del pueblo del miércoles 17 de septiembre en Palacio Nacional.

Al ser cuestionada por su cambio en la arenga del Grito de Independencia e inclusión de mujeres independentistas, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó el porqué lo hizo.

Resaltó la importancia de mencionar el papel de las heroínas anónimas, porque además de participar en la lucha, también se dedicaron a ayudar en otra tareas para que sus esposos o compañeros pudieran participar en las gestas heroicas.

“Es muy importante reconocer a las heroínas, después a las heroínas anónimas, a los héroes anónimos también pero las heroínas anónimas no solamente son las que a lo mejor participaron en la lucha sino las que cuidaron a sus familias mientras a lo mejor sus esposos, sus compañeros participaban en las gestas heroicas” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Asimismo destacó el cambio de la mención de la heroína Josefa Ortiz Téllez-Girón como su nombre completo y no como antes se le conocía como Josefa Ortiz “de Dominguez”.

Dijo que había hecho este cambio porque “las mujeres no somos de nadie” en referencia a que antes se acostumbraba a poner los apellidos de los maridos en los nombres de las mujeres.

En consecuencia resaltó que las mujeres no son propiedad de alguien, y que esta cuestión se la preguntó desde niña.

Ante esta explicación resaltó que en esta arenga del Grito de Independencia es una “reivindicación de la mujer”.

Cabe recordar que en la arenga del primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum también mencionó a las mujeres indígenas, mujeres migrantes y otras mujeres independentistas como: