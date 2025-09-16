Una escolta conformada exclusivamente por mujeres cadetes del Heroico Colegio Militar hizo entregó de la bandera de México a la presidenta Claudia Sheinbaum en el Grito de Independencia 2025.

Con esto fue la primera vez que una escolta conformada solo por mujeres militares participa de la ceremonia por el Grito de Independencia de México.

Destaca que la arenga lanzada por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Grito de Independencia 2025 también resultó especial, toda vez que también incluyó un mensaje dirigido a las mujeres y a resaltar la libertad y la soberanía de México.

Escolta de mujeres cadetes entregó bandera a Claudia Sheinbaum (Captura)

Grito de Independencia 2025: La especial arenga de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dio su primer Grito de Independencia como presidenta de México, acompañada de su esposo Jesús María Tarriba, quien la acompañó hasta el balcón del Palacio Nacional.

Con la bandera en mano, Claudia Sheinbaum pronunció la siguiente arenga con motivo del 215 aniversario de la Independencia de México:

Mexicanas, Mexicanos

¡Viva La Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz Téllez Quirón!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Ignacio Allende!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Manuela Molina “La Capitana”!

¡Vivan Las Heroínas Anónimas!

¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria!

¡Vivan las mujeres indígenas!

¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la igualdad!

¡Viva la democracia!

¡Viva la justicia!

¡Viva México libre, independiente y soberano!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum (SDPNoticias)



