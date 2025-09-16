Escolta femenina de Enrique Peña Nieto desata polémica tras Grito de Independencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El primer Grito de Independencia de la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo acompañado por una escolta de 6 cadetes mujeres.

Lo que desató la polémica entre los internautas al asegurarse en una primera instancia que era la primera vez que la escolta que entrega la bandera de México a la persona titular del Ejecutivo federal esta integrada exclusivamente por mujeres.

Desde redes sociales se había asegurado que este 2025 con el primer Grito de Independencia de la primer mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la había acompañado en este acto protocolario una escolta de cadetes exclusiva de mujeres, también por primera vez.

Sin embargo desde redes sociales los usuarios e internautas comenzaron a generar polémica al respecto, debido a que aseguraron que esta no era la primera vez en que una escolta integrada sólo por mujeres entregaba la bandera en la ceremonia del Grito de Independencia.

De acuerdo con los internautas esta entrega de bandera ya había pasado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ex presidente de México.

"literalmente Peña Nieto ya había tenido una escolta con puras mujeres jajajaj" Usuario en X

Y no sólo en una ocasión, sino en varias de las ceremonias en las que participó Enrique Peña Nieto como presidente de México, quién estuvo en el cargo del año 2012 al 2018.

Estas son las escoltas femeninas que han participado en el Grito de Independencia

De acuerdo con información de redes sí han sido varias veces en las que las escoltas femeninas han participado en el Grito de Independencia de México.

Según los registros las veces en las que las escoltas femeninas han participado en esta ceremonia son: