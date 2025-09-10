La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó al expanista Felipe Calderón (FeCal) por señalar inacción del Gobierno de Estados Unidos ante la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF); “Aparte de espurio, vendepatrias”, expresó la mandataria federal.

Hoy 10 de septiembre, Claudia Sheinbaum exhibió en su conferencia mañanera parte de lo dicho por FeCal en la Universidad del Instituto de las Américas de Georgetown, en Estados Unidos, donde el expanista señaló que la reforma al Poder Judicial pasó “frente a las narices del embajador de Estados Unidos”, en referencia a Ken Salazar.

En respuesta, la presidenta calificó estas declaraciones como algo “indignante” y reiteró que Felipe Calderón llegó a la Presidencia de México mediante un fraude electoral en 2006, en contra del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Fíjense en la gravedad de lo que dice un ex presidente, ya saben que yo siempre le pongo el apellido espurio, porque llegó con un fraude electoral al Gobierno de México. Es indignante, no tiene otra palabra” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum señala a Felipe Calderón como un “entreguista y vendepatrias”

Hoy 10 de septiembre, Claudia Sheinbaum señaló a Felipe Calderón como un “entreguista y vendepatrias”, luego de que el expanista pidió una intervención de Estados Unidos en torno a la reforma al Poder Judicial.

“Va a Estados Unidos y le preguntan qué opina de la política exterior de Estados Unidos y dice: imagínense cómo es posible que la reforma al Poder Judicial haya pasado por las narices del embajador estadunidense y no haya hecho nada”, relató la presidenta en su conferencia mañanera.

“O sea, aparte de espurio, ¿cómo le ponemos? Entreguista, vendepatrias” Claudia Sheinbaum

“¿Cuál es el peor momento de la historia de un embajador estadunidense interviniendo en México? El golpe de Estado a (Francisco I.) Madero, ¿no?, donde el embajador (Henry Lane) Wilson es el orquestador de ese golpe de Estado”, recordó.

Felipe Calderón (Tomada de video )

Felipe Calderón dice que la reforma al Poder Judicial pasó “frente a las narices” del ex embajador de Estados Unidos, Ken Salazar

Ayer 9 de septiembre, Felipe Calderón declaró que la reforma al Poder Judicial pasó “frente a las narices” del ex embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien llevó a cabo su gestión durante el gobierno de AMLO.

De visita en la Universidad del Instituto de las Américas de Georgetown, en Estados Unidos, FeCal dijo que dicha reforma significó un “proceso de demolición” del Poder Judicial, y que ahora los representantes de dicho poder son “militantes y simpatizantes de Morena”.

Cuestionado sobre las acciones que pudo tomar Estados Unidos para frenar la iniciativa en el Congreso de la Unión, esto dijo el expanista:

“Lo que es claro es que este proceso de demolición pasó frente a las narices del embajador de Estados Unidos. Ese embajador no sabía qué estaba pasando o simplemente lo ignoraba, lo cual es terrible”. FeCal

Además, pese a haber llegado a la Presidencia de México mediante un fraude electoral, Calderón dijo que con “las elecciones libes en México están en riesgo”.



