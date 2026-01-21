La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), admitió a trámite una denuncia en contra de la reforma al Poder Judicial que fue presentada por jueces y magistrados.

De acuerdo con la información que circula alrededor de dicha acción, los inconformes acusan que con la reforma al Poder Judicial, el Estado mexicano habría incurrido en violaciones a los derechos de los juzgadores.

CIDH admite a trámite denuncia contra el Estado mexicano por la reforma al Poder Judicial

A poco más de medio año de que entró en vigor la controvertida reforma al Poder Judicial, la CIDH revisará su posible implicación en violaciones a los derechos de las personas juzgadoras.

Lo anterior debido a que la Comisión admitió a trámite una denuncia presentada por jueces y magistrados federales, quienes acusan que el Estado mexicano vulneró sus garantías con la reforma.

Marcha contra la reforma al Poder Judicial (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Al señalar que debido a la reforma al Poder Judicial cientos de trabajadores fueron destituidos de sus cargos para ser electos por voto popular, los quejosos pidieron la intervención de la CIDH.

Al revisar la querella, el organismo la admitió a trámite y remitió oficialmente la petición al gobierno federal, para lo cual fijó un plazo de 3 meses —que podría extenderse a 4— para que el gobierno federal presente una respuesta.

De acuerdo con la CIDH, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es la dependencia federal que deberá presentar sus observaciones durante el tiempo que se estableció.

Jueces y magistrados acusan vulneración a derechos de juzgadores

En la denuncia que presentaron ante la CIDH contra el Estado mexicano, un grupo de 14 juzgadores entre jueces y magistrados acusaron que la reforma al Poder Judicial vulneró los derechos del sector por puntos como los siguientes: