El presentador de un programa de Atypical Te Ve, canal de difusión de Carlos Alazraki, retó al Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a detener al expanista Felipe Calderón por narcotráfico; “si quieren un narcopolítico, vayan por Felipe Calderón”, afirmó Jesús Martín Mendoza.

Ayer jueves 6 de marzo, en la emisión de Atypical Te Ve conducida por Mariana Gómez del Campo y Jesús Martín Mendoza, se habló sobre el acuerdo al que llegó Claudia Sheinbaum con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para establecer una nueva pausa a los aranceles del 25 por ciento a las exportaciones de México.

Sin embargo, el periodista Jesús Martín Mendoza consideró que “un mes no sirve absolutamente de nada”; esto al sumarse a la argumentación de Estados Unidos en el sentido que del tráfico de fentanilo desde México aumentó 2 mil por ciento, según Karoline Levitt, vocera de la Casa Blanca.

El comunicador consideró que se necesitan acciones concretar para responder a Estados Unidos, luego de la “llamadita de 5 minutos” que Claudia Sheinbaum tuvo don Donald Trump, por lo que señaló la posibilidad de que en dicha conversación el mandatario estadounidense hubiese solicitado “la cabeza de un narcopoltico”.

Pese a descartar una revelación del Gobierno de México de una versión estenográfica de la llamada, hizo un llamado a la denominada Cuarta Transformación para detener a Felipe Calderón:

“Entonces a ver presidenta, si ustedes tanta culpa le echan a Felipe Calderón: Órale, esta es su oportunidad, agárrenlo y entréguenlo a Estados Unidos. Está dando clases en España. Pídanle extradición a España”. Jesús Martín Mendoza

“Yo reto al gobierno mexicano a que ahorita con las condiciones que están. Y si quieren un narcopolítico. Órale, váyanse a España, agarren a Felipe Calderón y entréguenlo a Estados Unidos. Quiero ver si lo hacen...”

Atypical Te Ve: “Pero Felipe Calderón no es un narcopolítico”, corrige Mariana Gómez del Campo a Jesús Martín Mendoza

Sin embargo, el reto del periodista de Atypical Te Ve, Jesús Martín Mendoza, generó una reacción de Mariana Gómez del Campo, quien corrigió a su compañero y dijo que Felipe Calderón “no es un narcopolítico”.

La presentadora de Atypical Te Ve no solo defendió a Felipe Calderón, sino que señaló al ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por lo dicho pero no presentó pruebas de sus afirmaciones:

“Pero ojo: El no es un narcopolítico, Narcopolítico es López Obrador, quiero ver si se atreven porque a Felipe Calderón les encantaría detenerlo, lo han dicho mil veces”. Mariana Gómez del Campo

Sin embargo, Jesús Martín Mendoza insistió con su propuesta de detener a Felipe Calderón en España:

“Como es su narrativa de que el narcogobierno fue el de Felipe Calderón. Órale, ahorita están las condiciones dadas para que vayan, se lo agarren con calzón chino y se lo lleven a Estados Unidos. Quiero ver si a caso se atreven a hacer una petición al gobierno de España para su detención. Ni siquiera eso van a hacer”. Jesús Martín Mendoza