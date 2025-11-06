Las senadoras de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) alistan iniciativas para reforzar las leyes contra el acoso, a raíz de la agresión que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum en pleno Centro Histórico.

Sin importar colores, los grupos parlamentarios de mujeres rechazaron la violencia sexual que vivió Claudia Sheinbaum, por lo que adelantaron que revisarán los pendientes legislativos en torno a la violencia de género.

Al respecto, las senadoras de Morena adelantaron que, tras lo sucedido, buscarán tipificar este tipo de actos como un delito grave que podría aplicarse en todo el país.

La cercanía de Sheinbaum no justifica invadir su espacio personal (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Senadoras de Morena buscarán reforzar leyes contra el acoso tras agresión a Claudia Sheinbaum

En su posicionamiento, las senadoras de Morena respaldaron la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de discutir con gobernadoras y gobernadores la tipificación de los delitos de género.

Sobre ello, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, adelantó que se reunirán con legisladoras de toda la República para avanzar en la agenda legislativa contra la violencia de género de México.

“En los próximos días nos reuniremos con las comisiones de Igualdad en todo el país para revisar nuestras agendas legislativas y avanzar significativamente en la prevención, atención y sanción de todas las violencias que se ejercen contra nosotras, las mujeres”. Laura Itzel Castillo

En ese sentido, las senadoras de Morena buscarían endurecer las penas contra quienes cometan agresiones de tipo sexual, al tiempo que se diseñan mecanismos para evitar revictimización.

Finalmente, las senadoras pidieron no publicar fotografías ni videos de abusos contra mujeres, tal como sucedió con la presidenta Claudia Sheinbaum y lo cual provocó revictimización.

“Es importante no replicar estas imágenes, no replicar este video y exigir justicia particularmente con los medios de comunicación que se dedican a la difusión de una diversidad de imágenes y de videos” Laura Itzel Castillo